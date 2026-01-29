We Wrocławiu powstała nowa uczelnia – Akademia Katolicka. To efekt transformacji Papieskiego Wydziału Teologicznego, który od lat kształcił studentów w duchu chrześcijańskich wartości. Decyzję o powołaniu Akademii ogłosił metropolita wrocławski abp Józef Kupny podczas uroczystości Święta Papieskiego Wydziału Teologicznego. Uczelnia będzie składać się z trzech wydziałów i rozpocznie działalność w nowym roku akademickim.
Akademia Katolicka we Wrocławiu rozpocznie działalność wraz z nowym rokiem akademickim 2026/2027.
Nowa uczelnia będzie składać się z trzech wydziałów: dotychczasowego Papieskiego Wydziału Teologicznego oraz dwóch nowych – Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.
Władze uczelni podkreślają, że to rozszerzenie oferty dydaktycznej i strukturalnej odpowiada na współczesne potrzeby rynku edukacyjnego. Zapewniają jednocześnie, że nauczanie pozostanie wierne wartościom chrześcijańskim i katolickiej tradycji.
Decyzję o powstaniu nowej uczelni we Wrocławiu ogłoszono w trakcie środowego Święta Papieskiego Wydziału Teologicznego, które rozpoczęło się w Archikatedrze Wrocławskiej nabożeństwem.
Przewodniczył mu metropolita wrocławski abp Józef Kupny. Homilię w trakcie liturgii wygłosił biskup opolski Andrzej Czaja.
"Nowa uczelnia stwarza szansę na prowadzenie interdyscyplinarnych studiów i badań, łącząc w sobie głęboką refleksję teologiczną z szerokim spektrum nauk społecznych i humanistycznych" - przekazały władze uczelni w komunikacie prasowym.
Transformacja Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu jest efektem kilkuletnich konsultacji i rozmów zarówno na poziomie kościelnym, jak i państwowym.
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu to uczelnia kościelna z wieloletnią tradycją i osobowością prawną.
Jej działalność opiera się na dokumentach kościelnych i państwowych, takich jak deklaracja Kongregacji Pro Institutione Catholica z 1968 roku, Konkordat z 1993 roku, umowa między rządem a Konferencją Episkopatu Polski z 1999 roku oraz ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 roku.
Nowa Akademia Katolicka ma kontynuować te tradycje, jednocześnie otwierając się na nowe wyzwania i potrzeby współczesnych studentów.
Pierwszy nabór na studia w nowej strukturze ruszy już w roku akademickim 2026/2027.