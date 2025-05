Lublin wkracza w kolejny etap odświeżania miejskiej zieleni. Już niebawem, w miejsce wiosennych bratków, które zdobiły miasto przez ostatnie miesiące, pojawią się nowe, letnie aranżacje kwiatowe. To jednak nie koniec dobrych wieści dla mieszkańców – w ramach akcji "Daj drugie życie bratkom", lublinianie będą mogli bezpłatnie otrzymać sadzonki tych kolorowych kwiatów.

Lublin wkrótce rozkwitnie na nowo, a mieszkańcom rozda bratki / Shutterstock

Wymiana kwiatowa w Lublinie

Zmiana sezonowa w miejskiej przestrzeni Lublina to już tradycja. Tym razem, na przełomie maja i czerwca, bratki ustąpią miejsca kompozycjom z begonii, aksamitek i żeniszków.

Dekoracyjne rośliny jednoroczne będą cieszyć oko mieszkańców aż do późnej jesieni - zapewnia Katarzyna Antoń, Miejski Architekt Zieleni.

"Daj drugie życie bratkom": Akcja dla mieszkańców

W ramach akcji "Daj drugie życie bratkom", mieszkańcy Lublina będą mieli wyjątkową okazję, by przygarnąć do swoich domów, ogrodów czy na balkony sadzonki bratków, które dotychczas zdobiły miejskie przestrzenie.

Rozdawanie sadzonek rozpocznie się we wtorek (27 maja) o godzinie 9.00 w Ogrodzie Saskim, w pobliżu woliery dla pawi, i potrwa około dwóch godzin. Do rozdania przygotowano około 1,5 tys. sadzonek, co daje szansę wielu mieszkańcom na odświeżenie swoich zielonych zakątków.

Nowe oblicze Lublina: 5 tysięcy nowych kwiatów

W miejsce bratków, które odchodzą na zasłużoną emeryturę, zostanie posadzonych łącznie 5 tys. sztuk białych i czerwonych begonii, aksamitek i żeniszków.

Wymiana roślin zaplanowana jest na początek czerwca, co oznacza, że już wkrótce Lublin zaskoczy mieszkańców i gości nową, letnią odsłoną.