39 projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego wybrali mieszkańcy Lublina. W głosowaniu uczestniczyło ponad 23 tys. osób.

/ Urząd Miasta Lublina / Materiały prasowe

Poznaliśmy zwycięskie projekty, które znajdą się w przyszłorocznym budżecie Lublina. Od dekady budżet obywatelski jest narzędziem o niesłabnącym zainteresowaniu, dzięki temu razem zmieniamy miasto. Dziękuję za wszystkie oddane głosy, a autorom projektów za zaangażowanie i zgłoszone pomysły - mówi prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Ponad 14 mln złotych z miejskiego budżetu zostanie przeznaczonych na 11 projektów ogólnomiejskich oraz 28 projektów dzielnicowych.

Prawie 2,5 tys. głosów zdobył projekt Sportowa Berylowa, czyli pomysł stworzenia przestrzeni sportowo-rekreacyjnej dla starszych dzieci z boiskiem do koszykówki, wielofunkcyjnym placem gier, strefą trampolin.

Niemal tyle samo osób zagłosowało za stworzeniem przy Zalewie Zemborzyckim miejsca wypoczynku dla Lublinian i na remont istniejących chodników wzdłuż nabrzeży na Marinie oraz pomiędzy Słonecznym Wrotkowem a Dąbrową. Trzecie miejsce wśród projektów ogólnomiejskich zajął projekt renowacji boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej 51.

Spośród projektów dzielnicowych zgłoszonych do BO 2024 mieszkańcy wybrali m.in. oświetlenie ulic, budowę ścieżek rowerowych i wykonanie nowych nawierzchni jezdni. Pełną listę znajdziecie tutaj .

W tej edycji budżetu każdy Lublinianin, niezależnie od wieku, mógł zagłosować na maksymalnie 4 projekty: 2 dzielnicowe i 2 ogólnomiejskie. Zdecydowana większość głosów została oddana przez internet.

Każda z 27 dzielnic Lublina miasta miała do wykorzystania 400 tys. zł, pod warunkiem uzyskania minimum 100 głosów poparcia. Nie zdobył ich tylko projekt w dzielnicy Za Cukrownią. W dzielnicach Szerokie i Kalinowszczyzna, zrealizowane zostaną po 2 projekty.

Z uwagi na ograniczone środki do rozdysponowania 4 projekty, które znalazły się pod koniec listy rankingowej w swoich kategoriach, mają ograniczony budżet. Ich realizacja obejmie zakres do wysokości posiadanych środków. Są to:

Pierwszy krok dla ochrony przyrody w Lublinie: pierwotna kwota 200 tys. zł; pozostała kwota do wykorzystania na projekt 125,2 tys. zł;

Renowacja boiska piłkarskiego przy SP 51 im. Jana Pawła II (ul. Bursztynowa 22): pierwotna kwota 1 mln zł; pozostała kwota do wykorzystania na projekt 675,5 tys. zł;

Zielona Oaza na Szerokim: pierwotna kwota 300 tys. zł; pozostała kwota do wykorzystania na projekt 211 tys. zł;

Podzamcze bezpieczne dla rowerzystów po stronie Kaliny; pierwotna kwota 400 tys. zł; pozostała kwota do wykorzystania na projekt 205,5 tys. zł.