Dwóch funkcjonariuszy Służby Więziennej zostało skazanych na rok więzienia w zawieszeniu w związku z głośną ucieczką podejrzanego o zabójstwo ze szpitala psychiatrycznego w Radecznicy (Lubelskie). Sąd Rejonowy w Zamościu uznał ich winę za niedopełnienie obowiązków służbowych. Proces pozostałych dwóch strażników jeszcze trwa.

Zatrzymany Bartłomiej B., który uciekł z więzienia / policja Zamość /

Sąd Rejonowy w Zamościu wydał wyrok w sprawie dwóch funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy dopuścili się poważnych zaniedbań podczas pełnienia służby.

Mężczyźni zostali skazani na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata, grzywnę oraz czteroletni zakaz wykonywania zawodu funkcjonariusza SW.

Wyrok zapadł, na podstawie wniosku prokuratora o dobrowolne poddanie się karze.

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec, strażnicy w nocy, kiedy doszło do ucieczki Bartłomieja B., spali.

Przy zakończeniu służby nie wiedzieli, że aresztowany uciekł – przekazał prokurator. Dodatkowo ustalono, że funkcjonariusze pozostawili podejrzanego bez dozoru w sali i korzystali z telefonów komórkowych w celach prywatnych.





Proces pozostałych funkcjonariuszy trwa

W sprawie ucieczki Bartłomieja B. do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko czterem funkcjonariuszom Służby Więziennej. Dwóch z nich przyznało się do winy i dobrowolnie poddało się karze.

Proces pozostałych dwóch strażników, którzy według prokuratury zbytnio poluzowali podejrzanemu kajdanki, trwa od 4 listopada.

W trakcie śledztwa podejrzani nie przyznali się do winy – poinformowała prokuratura. Kolejna rozprawa została wyznaczona na 16 grudnia. Za zarzucane czyny grozi im do trzech lat więzienia.

Śledczy podkreślają, że kluczowe dla wyjaśnienia sprawy były zapisy z monitoringu.

Szczegóły ucieczki i zatrzymania Bartłomieja B.

Bartłomiej B., podejrzany o zabójstwo brata i ojca, trafił w październiku 2024 roku na obserwację sądowo-psychiatryczną do szpitala w Radecznicy.

W nocy z 6 na 7 października 2024 r. wykorzystał nieuwagę strażników, zdjął z rąk i nóg kajdanki, a następnie opuścił placówkę przez rozgiętą kratę okna w łazience. Po 10 dniach został zatrzymany przez policję w pustostanie na Podkarpaciu.

We wrześniu 2025 roku Bartłomiej B. został prawomocnie skazany na 30 lat więzienia.

