Na ulicach Wrocławia znowu można spotkać Streetbusa. To projekt, który w sezonie jesienno-zimowym uzupełnia istniejący system wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności. W sumie od początku funkcjonowania, pojazd przejechał niemal 30 tysięcy kilometrów, a do potrzebujących trafiło blisko 100 tysięcy porcji zupy.

/ Materiały prasowe

Na wrocławskie ulice znów wyjeżdża Streetbus - nasza, jak to lubimy mówić, ogrzewalnia na kółkach, uruchomiona po raz pierwszy w 2020 roku - mówi Witold Woźny, prezes MPK. Od tego czasu, w ciągu prawie 4 tysięcy godzin, przejechaliśmy już niemal 30 tysięcy kilometrów, by dotrzeć do tych najbardziej potrzebujących, dla których mroźne zimowe miesiące są najtrudniejsze. W Streetbusie mogą się ogrzać przy ciepłym posiłku, uzyskać pomoc medyczną, a także porozmawiać ze streetworkerami, wskazującymi możliwe ścieżki pomocy - dodaje Witold Woźny.

Autobus codziennie o godzinie 20.00 wyrusza z przystanku przy ulicy Sieradzkiej i jedzie przez główne punkty miasta do ogrzewalni na rogu Zaporoskiej i Gajowickiej.

/ Materiały prasowe

Przystanki na trasie Streetbusa: