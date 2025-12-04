Zarzuty korupcyjne dla wójta podlubelskiej gminy Wólka. Oprócz Edwina G. zarzuty usłyszał jego zastępca Paweł G. W sprawie zatrzymanych zostało także dwóch przedsiębiorców budowlanych.

Prokuratura nie ujawnia szczegółów zarzutów (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Wójt Edwin G. i jego zastępca Paweł G. zostali zatrzymani przez CBA w poniedziałek, razem z dwoma przedsiębiorcami budowlanymi.

Prokuratura postawiła wszystkim zatrzymanym zarzuty korupcyjne, nie ujawniono szczegółów sprawy.

Zarówno wójt, jak i jego zastępca zostali zawieszeni w obowiązkach; wojewoda wskaże kandydata na zastępcę, którego zatwierdzi premier.

Wójt Edwin G. i jego zastępca Paweł G. zostali zatrzymani w poniedziałek przez CBA. Wraz z nimi zatrzymano także dwóch przedsiębiorców budowlanych. Prokurator przedstawił im wszystkim zarzuty o charakterze korupcyjnym. Na tym etapie nie ujawniamy szczegółów - przekazała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej.

Środki wolnościowe

Po przesłuchaniu prokurator zastosował wobec podejrzanych środki wolnościowe. Wobec wójta i jego zastępcy - po 50 tys. zł poręczenia majątkowego, dozór policji z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami, jak również zakaz pełnienia funkcji do czasu zakończenia śledztwa.



Wobec przedsiębiorców budowlanych zastosowano po 70 tys. zł poręczenia majątkowego oraz dozór policji z zakazem kontaktowania się ze wskazanymi osobami.



Śledztwo prowadzi lubelski wydział Prokuratury Krajowej.

Kto zastępcą wójta?

Rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz przekazał PAP, że został on poinformowany o sprawie przez prokuraturę. Zapytany, kto teraz będzie zarządzał gminą wyjaśnił, że w pierwszej kolejności ustawa wskazuje na zastępcę wójta, jednak w tym przypadku również i on został zawieszony w obowiązkach.



Jak tylko postanowienia prokuratorskie wpłyną do urzędu, to wojewoda wskaże kandydata, który mógłby pełnić funkcję w zastępstwie wójta. Taką osobę każdorazowo akceptuje i wyznacza premier - dodał Bubicz.



45-letni Edwin G. rządzi gminą od 2010 r. Nie należy do partii politycznej. W ostatnich wyborach samorządowych wygrał w pierwszej turze, zdobywając ponad 63 proc. głosów. Podlubelską gminę Wólka zamieszkuje ok. 12,5 tys. osób.