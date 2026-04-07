Kto groził śmiercią prezydentowi Zamościa - to będzie ustalać tamtejsza policja, która we wtorek dostała oficjalne zawiadomienie w sprawie gróźb wysłanych w święta przez internet z konta jednej osoby.

Prezydent Zamościa Rafał Zwolak. / Wojciech Jargiło / PAP

Wszczęliśmy w tej sprawie czynności - potwierdziła RMF FM rzeczniczka zamojskiej policji.

W drugi dzień świąt wielkonocnych Rafał Zwolak, prezydent Zamościa, opublikował na Facebooku obszerny wpis, w którym ujawnił serię nienawistnych wiadomości z groźbami, które otrzymał.

"Nie przeżyjesz tej kadencji szmato je...a. To ci mogę skur...... zapowiedzieć. Absolwencie żydowskiego uniwersytetu lubelskiego" - taką wiadomość otrzymał w święta na jeden z komunikatorów. "Tak, jestem absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" - skomentował gorzko Zwolak.

"Najpierw ktoś chciał mnie ‘wybebeszyć nożem grzybiarskim’, potem straszono, że ‘jest podłożona bomba i ratusz wyleci w powietrze’. A teraz słyszę groźbę wprost, że mam nie dożyć do końca kadencji. Za to są paragrafy i surowa odpowiedzialność karna" - podsumował prezydent Zwolak.

Dodał, że ostatnie miesiące pokazały, że "mowa nienawiści i agresja wobec niego eskaluje".

"W sieci pełno jest fejkowych kont, a nawet stron - powstają jedna po drugiej - z których wylewa się niewyobrażalny hejt: wobec mnie, wobec wszystkich moich działań, czy decyzji, a nawet wobec tego czego nie zrobiłem. Niezadowoleni i atakujący nie przebierają w słowach (...). Ale teraz znów poszło to za daleko" - napisał prezydent Zamościa.