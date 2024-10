Będą specjalne linie cmentarne, dodatkowe kursy zwykłych linii, nie będzie kursować komunikacja nocna. Takie zmiany na okres Wszystkich Świętych zapowiada Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.

/ ARKADIUSZ ZIOLEK / East News

Linie specjalne

Po Lublinie będą kursować trzy linie cmentarne. Nie będą darmowe. Ma w nich obowiązywać zwykła taryfa biletowa.

Linia 200 połączy cmentarze przy Unickiej, Lipowej i na Majdanku. Linia 201 z okolic cmentarza przy Bełżyckiej pojedzie przez Lipową w rejon cmentarza przy Unickiej. Linia 202 będzie połączeniem Dziesiątej z cmentarzem na Majdanku.

Trasa linii 200: Majdanek, Droga Męczenników Majdanka, Fabryczna, Al. Zygmuntowskie, al. Piłsudskiego, Lipowa, Krakowskie Przedmieście, 3 Maja, al. Solidarności, al. Tysiąclecia, Podzamcze, Unicka, al. Spółdzielczości Pracy, al. Andersa.

Przystankiem końcowym będzie Rondo Berbeckiego. W kierunku Majdanka linia 200 będzie kursować nieco inną trasą: z Drogi Męczenników Majdanka skręci w lewo w Krańcową, al. Witosa i ul. Dekutowskiego. Autobusy nie będą stawać na przystankach na al. Witosa.

Trasa linii 201: Konopnica-las, al. Kraśnicka, Jana Pawła II, Roztocze, al. Kraśnicka, Zana, Filaretów, Głęboka, Lipowa, Krakowskie Przedmieście, 3 Maja, al. Solidarności, al. Tysiąclecia, Podzamcze, Unicka, al. Spółdzielczości Pracy, al. Andersa.

Przystankiem końcowym będzie Rondo Berbeckiego.

Trasa linii 202: Abramowicka, Kunickiego, Wolska, Droga Męczenników Majdanka, Krańcowa, al. Witosa, Dekutowskiego, Droga Męczenników Majdanka, Majdanek. Pojazdy nie będą się zatrzymywać na przystankach na al. Witosa. Trzy ostatnie kursy będą wykonane z pominięciem ul. Krańcowej.

W kierunku Abramowic linia 202 pojedzie prosto Drogą Męczenników Majdanka, z której skręci w lewo w Wolską.

1 listopada

Na większości linii będzie obowiązywać rozkład niedzielny, z wyjątkiem linii 7, 21, 23, 32, 35, 47, 73, 78, 153, 156, 157, 158, 159, 160, 161, które będą mieć specjalny rozkład jazdy.

Linia 200 przez większość dnia ma kursować co 7-8 minut. Linia 201 pojedzie co 45 minut, a linia 202 co pół godziny.

Komunikacja nocna będzie zawieszona.Zmienione trasy: linia 32 w obu kierunkach pojedzie przez Koryznowej, linia 78 zostanie skierowana do pętli przy Żeglarskiej i pominie Pszczelą oraz Zemborzyce Podleśne.

Większe pojazdy mają się pojawić na liniach 5, 18, 21, 23, 35, 47, 73, 153, 157, 159, 160 i 161.

Nieczynny przystanek: żadna z linii kursujących Drogą Męczenników Majdanka nie będzie się tego dnia zatrzymywać na przystanku Majdanek-pomnik 01 (po stronie dawnego obozu).

2 listopada

Będą obowiązywać rozkłady sobotnie.

Linia 200 ma kursować co 24 minuty.

Większe pojazdy mają obsługiwać linie 18, 21, 23, 35, 47, 153, 157 i 161.

Komunikacja nocna będzie zawieszona.

3 listopadaBędą obowiązywać rozkłady niedzielne.

Linia 200 ma kursować co 24 minuty.

Większe pojazdy mają obsługiwać linie 18, 21, 23, 35, 47, 153, 157 i 161.