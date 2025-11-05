Najechała na tył samochodu. W organizmie miała 1,5 promila. Policja zatrzymała w środę sędzię z Zamościa, która kierowała autem pod wpływem alkoholu.

Policja zatrzymała sędzię z Zamościa / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Policja zatrzymała w środę sędzię z Zamościa, która prowadziła samochód pod wpływem alkoholu.

59-letnia kobieta kierująca suzuki najechała na tył innego pojazdu, którym kierował 66-letni mężczyzna.

W wyniku kolizji nikt nie odniósł obrażeń.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

W środę ok. godz. 10.30 miała miejsce kolizja dwóch samochodów przy ul. Wyszyńskiego w Zamościu - poinformowała podkom. Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej policji.

Z ustaleń wynika, że 59-letnia kierująca suzuki najechała na tył poprzedzającego ją pojazdu. Nikt nie odniósł obrażeń. Kierujący hondą 66-latek był trzeźwy.

Natomiast badanie stanu trzeźwości kierującej suzuki wykazało w jej organizmie ponad 1,5 promila. Kobieta została zatrzymana w policyjnym areszcie. Wykonujemy w tej sprawie dalsze czynności - przekazała podkomisarz.

Według ustaleń medialnych zatrzymaną kobietą jest sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu.

Jako pierwszy o sprawie napisał Onet.