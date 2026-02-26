Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła szczegółową kontrolę inwestycji realizowanych przez Służbę Więzienną w latach 2016-2024, finansowanych z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Wyniki kontroli są alarmujące – wykryto poważne nieprawidłowości, które zostały zgłoszone do prokuratury.

NIK wykryła nieprawidłowości finansowe w Służbie Więziennej. Chodzi m.in. o hale produkcyjne (Zdjęcie ilustracyjne) / Marcin Bielecki / PAP

Kontrola NIK wykazała poważne nieprawidłowości finansowe w Służbie Więziennej.

Nielegalnie przyznano 70 mln zł na mieszkania dla funkcjonariuszy i 34,5 mln zł na hale produkcyjne, w których nie zatrudniano więźniów.

Sprawa została zgłoszona do prokuratury.

Jak poinformował rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny, niezgodnie z prawem przyznano 70 mln zł na budowę mieszkań dla funkcjonariuszy, a 34,5 mln zł wydano na budowę hal produkcyjnych, w których nie zatrudniano więźniów. Dodatkowo inwestycje realizowano w oparciu o nieistniejący formalnie program zwiększenia zatrudnienia osadzonych. NIK wskazuje, że skala nieprawidłowości świadczy o słabości mechanizmów kontroli zarządczej w Służbie Więziennej.

W kontrolowanym okresie pozytywnie rozpatrzono 509 wniosków o dotacje na łączną kwotę 940 mln zł, z czego 59 wniosków (275,9 mln zł) dotyczyło budowy lub remontu hal produkcyjnych. NIK szczegółowo sprawdziła 50 zadań inwestycyjnych na kwotę 216,8 mln zł - w tym wszystkie dotyczące budowy nowych hal oraz część remontów i dwie dotacje na budowę kompleksów mieszkaniowych dla funkcjonariuszy.

W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, polegającego na doprowadzeniu do powstania szkody majątkowej w wielkich rozmiarach (149,5 mln zł), NIK skierowała zawiadomienie do prokuratury. Dodatkowo poinformowano rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu zasad udzielania dotacji.

NIK zaleca wzmocnienie nadzoru i przestrzeganie procedur przy wydatkowaniu środków z funduszu celowego.