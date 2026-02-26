Czterej młodzi Ukraińcy usłyszeli zarzuty pobicia warszawskiego taksówkarza. Dwaj z nich odpowiedzą także za uszkodzenie jego samochodu.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Obara / PAP

Stołeczna policja podaje, że zatrzymani to dwaj 19-latkowie, 21-latek i 25-latek. Wszyscy są obywatelami Ukrainy. Mężczyźni zamówili kurs na Grochów. Kierowca taksówki relacjonował, że wszyscy byli bardzo pijani.

Gdy auto dotarło pod wskazany adres, kierowca musiał pomóc jednemu z mężczyzn wysiąść z samochodu. Wtedy został zaatakowany. Napastnicy uszkodzili też lusterka taksówki i zarysowali karoserię.

Wszyscy napastnicy zostali zatrzymani niedługo po pobiciu taksówkarza. Policjanci zabezpieczyli ich ubrania, które nosiły ślady szarpaniny i bójki.

Policjant z jednym z zatrzymanych mężczyzn / Policja

Cała czwórka zatrzymanych odpowie za pobicie taksówkarza. Dodatkowo dwaj z nich - 21-latek i jeden z 19-latków - usłyszeli zarzuty związane z uszkodzeniem samochodu.

Ukraińcy nie zostali tymczasowo aresztowani. Zastosowano wobec nich dozory policyjne. Mają też zakaz zbliżania się do taksówkarza i kontaktowania się z nim.