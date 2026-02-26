Policja zatrzymała 17-latka podejrzanego o zabójstwo dwojga osób w Kadłubie koło Strzelec Opolskich. Nastolatek podejrzewany jest o brutalne zamordowanie starszej kobiety i mężczyzny.

Jak informował reporter RMF FM Krzysztof Zasada, do Kadłuba ściągnięto policyjne posiłki, między innymi funkcjonariuszy pionów prewencji z Opola. W miejscowości było wiele patroli. Funkcjonariusze wykorzystywali do poszukiwań także psy tropiące. Kontrolowane były też samochody.

Dyrektorzy lokalnych placówek oświatowych wydali zalecenia, by dziś dzieci same nie wracały po zajęciach do domów, a odebrali je rodzice lub opiekunowie - dowiedział się nasz reporter.

Około godz. 13:20, policja poinformowała, że poszukiwany nastolatek został zatrzymany - 17-latek nie stawiał oporu i nie był uzbrojony. Chłopak niczego nie wyjaśnił policjantom.

Policjanci, którzy dokonali zatrzymania, przekazali, że nastolatek był spokojny, a jego zachowanie nie odbiegało od normy.

Podwójne morderswo w Kadłubie

Dzisiejszej nocy, funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości uzyskali informacje na podstawie materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych, że na terenie Polski mogło dojść do zbrodni, zabójstwa dwóch osób. Policjanci wykorzystując możliwości techniczne namierzyli, gdzie mogło dojść do tego zdarzenia. Na miejscu pojawili się policjanci ze Strzelec Opolskich i faktycznie na jednej z posesji, w mieszkaniu ujawnili zwłoki dwóch osób - przekazał na konferencji prasowej st. asp. Piotr Chwastowski.

Rano funkcjonariusze otrzymali informację o morderstwie w jednym z domów jednorodzinnych. Tam natrafiono na ciała starszej kobiety i mężczyzny. Według wstępnych ustaleń to mieszkańcy tego domu - powiedziała rzecznik prasowa KP Policji w Strzelcach Opolskich mł. asp. Doroty Janać.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar przekazał z kolei, że u ofiar stwierdzono liczne rany rąbane. Z nieoficjalnych informacji wynika, że narzędziem zbrodni była siekiera.

Według naszych ustaleń, w domu mieszkały cztery osoby: małżeństwo, 17-letni chłopak i teściowa mężczyzny, a zarazem babcia nastolatka. Zamordowany został mężczyzna i najstarsza mieszkanka domu. Żona mężczyzny w momencie zbrodni była w szpitalu na planowej operacji. Obecnie trwają działania mające na celu ustalenie miejsca pobytu nastolatka - powiedział prokurator Bar.

Kobieta jest bezpieczna.