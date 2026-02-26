Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wygłosił dziś w Sejmie expose. Podczas jego wystąpienia ławy poselskie PiS świeciły pustkami. "Szkoda" - napisał na platformie X szef rządu Donald Tusk. Potem premier skomentował to wystąpienie w rozmowie z dziennikarzami. Odniósł się też do programu SAFE. W tym kontekście mówił, że Karol Nawrocki wie, iż Jarosław Kaczyński wprowadził go na pole minowe, dlatego na twarzy prezydenta maluje się "niemalże rozpacz".
- Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wygłosił expose w Sejmie na temat priorytetów polskiej polityki zagranicznej na 2026 rok.
- Podczas wystąpienia większość posłów PiS nie była obecna na sali; premier Donald Tusk skomentował tę absencję na platformie X, podkreślając, że Sikorski kierował ważne słowa właśnie do nich.
"Prezydent, marszałkowie, rząd słuchają wystąpienia szefa polskiej dyplomacji. Kaczyńskiego i większości posłów PiS nie ma na sali. Szkoda, bo to do nich Sikorski skierował te słowa: "Byliśmy, jesteśmy i będziemy lojalnymi sojusznikami Ameryki. Ale nie będziemy frajerami"" - napisał szef rządu.