Armenia otwiera się szerzej na turystów. Do 1 lipca 2026 roku obywatele 113 państw, w tym krajów UE, Wielkiej Brytanii, USA czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, mogą odwiedzać ją bez konieczności uzyskania wizy. Nowe przepisy pozwalają na pobyt do 180 dni w ciągu roku.

Klasztor Sewanawank w Armenii / Shutterstock

Armenia znosi wizy dla obywateli 113 krajów, w tym państw UE, do 1 lipca 2026 roku, umożliwiając pobyt do 180 dni w roku.

Kraj zachęca turystów malowniczymi szlakami górskimi, średniowiecznymi klasztorami i bogatą ofertą kulturalną.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Decyzja ma na celu pobudzenie turystyki i przyciągnięcie większej liczby odwiedzających przez cały rok. "To jasne zaproszenie dla podróżnych z całego świata. Armenia jest otwarta i gościnna, chcemy dzielić się naszą kulturą, krajobrazami i tradycją" - podkreśla Lusine Gevorgyan, przewodnicząca Komitetu Turystyki Armenii. Jej wypowiedź cytuje portal euronews.com.

Co warto zobaczyć w Armenii?

Armenia to kraj o bogatej historii i niezwykłych krajobrazach. Miłośnicy przygód mogą wybrać się na trekking w Górach Małego Kaukazu, gdzie prowadzą szlaki na wulkaniczne szczyty, takie jak Aragac (4090 m n.p.m.) czy Ażdahak. Przez kraj przebiega także ponad 800-kilometrowy Szlak Transkaukaski.

Wędrówki często prowadzą do odosobnionych, średniowiecznych klasztorów, m.in. w Parku Narodowym Dilidżan, nazywanym "Szwajcarią Armenii". Wśród nich warto wymienić Goszawank, Matosavank czy Jukhtakvank. Na północy znajdują się wpisane na listę UNESCO klasztory Hachpat i Sanahin, które w średniowieczu były ważnymi ośrodkami nauki i piśmiennictwa.

Nieopodal leży jezioro Sewan - jedno z największych wysokogórskich jezior świata. Na południu kraju znajduje się Chor Wirap, uznawany za najświętszy klasztor Armenii, a także Geghard - częściowo wykuty w skale i wpisany na listę UNESCO.

Kultura, muzea i kawiarnie

Stolicą Armenii jest Erywań, miasto o imponującej architekturze z czasów sowieckich, pełne neoklasycznych arkad i brutalistycznych budowli - pisze serwis euronews.com. Warto odwiedzić Matenadaran - bibliotekę z tysiącami starożytnych manuskryptów, oraz Muzeum Historii Armenii z bogatymi zbiorami archeologicznymi.

Miasto tętni życiem dzięki licznym kawiarniom przy Alei Północnej, targowi Vernissage oraz Centrum Sztuki Cafesjian, gdzie odbywają się wystawy i międzynarodowe festiwale. W północno-zachodniej części kraju leży Giumri, znane z gościnności mieszkańców i wyjątkowej sceny kulinarnej. Szczególnie polecana jest kawiarnia Aregak, pierwsza w Armenii kawiarnia zatrudniająca osoby z niepełnosprawnościami i matki dzieci ze specjalnymi potrzebami.