20-procentową przewagę nad Fideszem premiera Węgier Viktora Orbana ma opozycyjna partia TISZA - wynika z najnowszego, opublikowanego w środę sondażu pracowni Median, badającego nastroje przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech. Kierowane przez Petera Magyara najważniejsze ugrupowanie opozycyjne uzyskało w badaniu 55 proc. poparcia wśród zdecydowanych wyborców.

Peter Magyar, Viktor Orban / ATTILA KISBENEDEK/AFP/East News/ATTILA KISBENEDEK/AFP/East News / East News

Wybory parlamentarne odbędą się na Węgrzech w kwietniu. Węgrzy wybiorą 199 deputowanych do jednoizbowego Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules), z których 106 uzyska mandat w jednomandatowych okręgach, a pozostałych 93 zostanie wybranych z ogólnokrajowych list partyjnych. Kadencja parlamentarzystów trwa cztery lata.

Niedawno Viktor Orban określił, że będą to "ostatnie wybory przed wojną" i że wybór rządu zdecyduje o losie Węgier w czasie ewentualnego konfliktu. W środę opublikowano najnowszy przedwyborczy sondaż.

TISZA kontra Fidesz, czyli wybory na Węgrzech

Wśród ogółu wyborców TISZA cieszy się obecnie 42-proc. poparciem, przy 31 proc. dla Fideszu. W kategorii zdecydowanych wyborców ugrupowanie Magyara uzyskało natomiast 55 proc., a partia Orbana - 35 proc. głosów ankietowanych - wynika z badania zleconego przez tygodnik "HVG".

W porównaniu z poprzednim, przeprowadzonym przed miesiącem, sondażem firmy Median, TISZA zwiększyła o 2 proc. swoje poparcie wśród wszystkich wyborców, przy 2-proc. stracie Fideszu, oraz powiększyła o 4 proc. poparcie wśród pewnych wyborców, przy 4-procentowym spadku partii Orbana. W najnowszym przedwyborczym sondażu tylko skrajnie prawicowe ugrupowanie Mi Hazank (Ruch Naszej Ojczyzny) uzyskało poparcie gwarantujące wejście do parlamentu: 5 proc. wśród wszystkich wyborców i 6 proc. wśród zdecydowanych wyborców. Próg wyborczy na Węgrzech wynosi w przypadku partii 5 proc.

Badanie wykazało również większą pewność co do uczestnictwa w wyborach osób deklarujących poparcie dla partii TISZA. 97 proc. jej zwolenników jest pewnych, że pójdzie do urn. W przypadku wyborców Fideszu wskaźnik ten wyniósł 85 proc. Firma Median zbadała również stosunek wyborców do rozpoczętej oficjalnie w sobotę kampanii. 74 proc. wyborców oceniło, że jest ona "ostrzejsza niż kiedykolwiek".