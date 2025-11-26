Do niecodziennej sytuacji doszło na warszawskim Ursynowie. Kierowca przegubowego autobusu miejskiego, obsługującego linię Miejskich Zakładów Autobusowych, pomylił trasę i wjechał na ścieżkę rowerową. Jak informują przedstawiciele MZA, wobec kierowcy wszczęto postępowanie dyscyplinarne.

Zdj. ilustracyjne / Zrzut ekranu/Warszawa Focus / Shutterstock

Do tego nietypowego zdarzenia doszło w rejonie ulicy Janowskiego w Warszawie. Kierowca, prowadząc przegubowego Solarisa, zabłądził i próbował zawrócić bez konsultacji z centralą ruchu.

W wyniku tej decyzji autobus znalazł się na pasie zieleni, chodniku oraz ścieżce rowerowej, czym wzbudził zaskoczenie wśród mieszkańców i przechodniów.

MZA zaznacza, że takie sytuacje są niedopuszczalne. Według procedur na miejsce powinien zostać wezwany nadzór ruchu, który zdecydowałby, jak bezpiecznie skorygować trasę - powiedział RMF MAXX rzecznik MZA Adam Stawicki.

Władze spółki zapowiadają wyciągnięcie konsekwencji i przypominają, że bezpieczeństwo pasażerów oraz innych uczestników ruchu jest priorytetem.

Kierowca będzie musiał się tłumaczyć przed przełożonymi, a sprawa została skierowana do postępowania dyscyplinarnego.

Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał.