Renta rodzinna 1 marca 2026 roku ponownie zostanie objęta coroczną waloryzacją. Świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) ma chronić finansowo bliskich po śmierci osoby, która miała prawo do emerytury lub renty. Sprawdzamy, ile wyniesie renta rodzinna po waloryzacji i kto może liczyć na dodatkowe świadczenia.

Czy renta rodzinna podlega waloryzacji?

Ile wynosi renta rodzinna?

Ile wynosi najniższa renta rodzinna w 2026 roku?

Czy renta rodzinna podlega waloryzacji w 2026 roku?

Renta rodzinna jest świadczeniem corocznie waloryzowanym, podobnie jak inne świadczenia emerytalno-rentowe w Polsce . W praktyce oznacza to podwyższenie wypłat o wskaźnik waloryzacji ustalony na podstawie inflacji i dynamiki wynagrodzeń.

Od 1 marca 2026 roku świadczenie wzrośnie o 5,3 proc.

Renta rodzinna w 2026 roku - ile wynosi?

Wysokość renty rodzinnej zależy od świadczenia, które pobierała zmarła osoba. Obowiązują następujące zasady:

85 proc. świadczenia zmarłego - gdy renta przysługuje jednej osobie uprawnionej

90 proc. świadczenia zmarłego - gdy do renty uprawnione są dwie osoby

95 proc. świadczenia zmarłego - gdy świadczenie pobierają trzy lub więcej osób

Ile wynosi najniższa renta rodzinna?

Minimalna renta rodzinna po waloryzacji 1 marca 2026 roku wyniesie 1 978,49 zł brutto.

Renta rodzinna jest świadczeniem mającym zapewnić wsparcie finansowe najbliższym po śmierci osoby ubezpieczonej. Prawo do niej mają:

Dzieci zmarłego

własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione

do 16. roku życia lub do 25. roku życia, jeśli kontynuują naukę

bez ograniczeń wiekowych, jeśli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 16 lub 25 lat

Małżonek zmarłego

wdowa lub wdowiec po ukończeniu 50 lat lub przy niezdolności do pracy

gdy wychowuje co najmniej jedno dziecko uprawnione do renty rodzinnej

Rodzice zmarłego

gdy spełniają warunki przewidziane dla wdowy lub wdowca

jeżeli zmarły w istotnym stopniu przyczyniał się do ich utrzymania

Wnuki i rodzeństwo

jeżeli zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej rok przed śmiercią zmarłego i spełniają warunki wiekowe/zdrowotne

Rozwiedzionym małżonkom

o ile mieli prawo do alimentów od zmarłego

Osobom, które nie spełniają warunków wiekowych

ale nie mają środków do życia, może przysługiwać okresowa renta rodzinna (przez rok lub dwa lata).

Prawo do renty rodzinnej może wygasnąć m.in. po zawarciu nowego małżeństwa przez wdowę lub wdowca (jeśli nie spełniają warunków do świadczenia po nowym partnerze) albo po zakończeniu nauki przez dziecko - maksymalnie po 25. roku życia.

Od 1 marca 2026 roku wysokość dodatku sierocego do renty rodzinnej wyniesie 689,17 zł miesięcznie (do końca lutego 2026 r. świadczenie wynosi 654,48 zł). Dodatku nie dostanie jednak wdowa z rentą rodzinną po mężu.

Osoby, które pobierają rentę rodzinną po zmarłym rodzicu i oboje rodzice nie żyją (albo zmarła im tylko matka a ojciec jest nieznany), mogą ubiegać się w ZUS o dodatek dla sierot zupełnych. Dodatek ten nie przysługuje wdowom, które pobierają rentę rodzinną po mężu - wyjaśnia regionalna rzeczniczka prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie podlaskim Katarzyna Krupicka.

Rzeczniczka podkreśla, że dodatek sierocy przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej do renty rodzinnej lub jej części po zmarłym rodzicu i faktycznie pobierającej to świadczenie. Wypłacany jest tylko przy rencie rodzinnej i żadnym innym świadczeniu - dodaje.

Warto również wiedzieć, że dodatek sierocy może przysługiwać osobom wychowywanym w rodzinie zastępczej.

Dodatek dla sieroty zupełnej nie jest przyznawany automatycznie. Konieczne jest złożenie wniosku w Zakład Ubezpieczeń Społecznych (druk ERRD) oraz dostarczenie dokumentów potwierdzających daty zgonu rodziców.

Jeżeli ojciec jest nieznany, należy przedstawić dokument potwierdzający datę zgonu matki oraz akt urodzenia, z którego wynika brak danych ojca.