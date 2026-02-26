Dodał, że mogłoby to pomóc w odblokowaniu nowych środków z Unii Europejskiej dla Ukrainy.

Orban zapewnił, że zdaje sobie sprawę z trudności politycznych spowodowanych opóźnieniem udzielenia Ukrainie unijnej pożyczki. Jak zaznaczył w liście, jego inicjatywa "ma również na celu skrócenie terminów rozwiązania tego problemu".

"Kijów odmawia przeprowadzenia inspekcji"

Gergely Gulyas - szef kancelarii premiera Orbana - powtórzył podczas czwartkowego briefingu stanowisko Budapesztu, według którego "nie ma żadnych przeszkód technicznych, aby ponownie uruchomić rurociąg Przyjaźń".

Podkreślił, że Kijów odmawia węgierskim i słowackim ekspertom przeprowadzenia inspekcji rurociągu "pomimo licznych próśb". To również pokazuje, że ponowne uruchomienie Przyjaźni nie wiąże się z żadnymi przeszkodami technicznymi - ocenił. Według przedstawiciela węgierskiego rządu szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas chce, by Węgry i Słowacja "wysłały na Ukrainę żołnierzy, a nie ekspertów".

Współpracownik Orbana oskarżył Kijów o atakowanie punktu początkowego rurociągu Przyjaźń w rosyjskim Tatarstanie. Zauważył, że rafineria w pobliżu Budapesztu może przetwarzać "tylko rosyjską lub głównie rosyjską ropę z Uralu", dlatego Węgry nie byłyby w stanie samodzielnie rafinować ropy zakupionej gdzie indziej.

Z kolei Orban zapowiedział w środę wzmocnienie ochrony infrastruktury krytycznej i rozmieszczenie wokół niej wojsk oraz wprowadzenie zakazu używania dronów w komitacie Szabolcs-Szatmar-Bereg, czyli regionie graniczącym z Ukrainą. Premier ostrzegł, że "Ukraina przygotowuje się do dalszych działań, mających na celu zakłócenie funkcjonowania węgierskiego systemu energetycznego".

Także w czwartek węgierski premier opublikował list otwarty do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego . "Współczujemy narodowi ukraińskiemu, ale nie chcemy uczestniczyć w wojnie. Nie chcemy finansować wysiłku wojennego ani płacić więcej za energię" - napisał premier Węgier, domagając się ponownego otwarcia rurociągu Przyjaźń.

Orban napisał list do Zełenskiego

"Panie Prezydencie, od czterech lat nie potrafi pan zaakceptować stanowiska suwerennego rządu Węgier oraz narodu węgierskiego w sprawie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Od czterech lat działa pan na rzecz zmuszenia Węgier do udziału w wojnie między pańskim krajem a Rosją. W tym czasie otrzymał pan wsparcie z Brukseli oraz zapewnił poparcie węgierskiej opozycji" - czytamy w liście opublikowanym przez Orbana.