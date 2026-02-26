Rządzący Afganistanem talibowie wprowadzili jeszcze bardziej restrykcyjny kodeks postępowania karnego – podał portal Fergana News, powołując się na afgańską organizację praw człowieka Rawadari. Nowe przepisy są sprzeczne z międzynarodowymi standardami praw człowieka i zasadami rzetelnego procesu.

Szkolenie młodych kadr sił specjalnych talibów / STRINGER / PAP/EPA

Kodeks został zatwierdzony przez przywódcę talibów Hibatullaha Achundzadę i przekazany do wdrożenia sądom na poziomie prowincji w całym kraju.

Dyskryminacja, tłumienie wolności, tortury

Organizacja Rawadari ostrzegła w komunikacie, że nowe prawo legalizuje i formalizuje dyskryminację mniejszości religijnych oraz tłumienie podstawowych wolności jednostki, w tym naruszanie godności ludzkiej, ograniczanie wolności słowa i myśli oraz arbitralne zatrzymania i kary.

Narusza też zasadę równości wobec prawa, nie przewiduje domniemania niewinności ani prawa oskarżonego do skutecznej obrony, sankcjonuje tortury. Ponadto nie określa minimalnych i maksymalnych wymiarów kar, a zamiast niezależnego postępowania dowodowego, mającego ustalić winnego, jako główne dowody traktuje przyznanie się do winy i zeznania - poinformowała Rawadari. Jak dodała, w myśl kodeksu legalne jest wyznawanie jedynie hanafickiej odmiany islamu. Zwolennicy innych, licznych w Afganistanie, nurtów islamu określani są mianem heretyków.

Artykuł 14 tego zbioru przepisów stanowi, że "w imię interesu publicznego" zabicie sprawców, w tym osób "broniących fałszywych przekonań sprzecznych z islamem" lub nakłaniających innych do takich przekonań, jest dopuszczalne za zgodą imama.

W myśl kodeksu legalne jest wyznawanie jedynie hanafickiej odmiany islamu. Artykuł 26 stanowi, że hanafici nie mogą porzucić swojej wiary pod karą dwóch lat więzienia.

Każdy może ukarać grzesznego

Artykuł 4 zawiera zapis stanowiący, że każdy muzułmanin będący świadkiem popełnienia grzechu ma prawo ukarać grzeszącą osobę.

Artykuł 30 zakazuje jedynie niektórych form przemocy fizycznej stosowanej przez nauczycieli wobec dzieci - chodzi o przemoc skutkującą złamaniem kości, "przerwaniem ciągłości skóry" lub siniakami. Nie zakazuje natomiast wprost innych form przemocy fizycznej, psychicznej ani seksualnej.

W odniesieniu do przemocy wobec kobiet kodeks stanowi, że tylko w przypadku, gdy mąż bije kobietę kijem i czyn ten skutkuje poważnym urazem, a kobieta jest w stanie udowodnić to przed sędzią, mąż zostanie skazany na 15 dni pozbawienia wolności.

Rawadari to działająca głównie na emigracji organizacja zajmująca się dokumentowaniem i monitorowaniem naruszeń praw człowieka w Afganistanie. Wzywa do natychmiastowego wstrzymania stosowania tego kodeksu przez sądy talibów oraz do jego uchylenia. Wzywa również społeczność międzynarodową, ONZ oraz inne instytucje międzynarodowe, by wykorzystały wszelkie dostępne instrumenty prawne, by zapobiec jego stosowaniu.

Talibowie przejęli ponownie władzę w Afganistanie w 2021 roku, po wycofaniu się z tego kraju zachodniej koalicji pod przewodnictwem USA.