To inwestycja, jakiej Podkarpacie nie widziało od lat. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul wydała pierwsze pozwolenia na budowę gazociągu Rozwadów-Strachocina – największego od dekad przedsięwzięcia gazowego w regionie. Nowy gazociąg nie tylko połączy 19 gmin, ale także wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i otworzy region na nowe możliwości współpracy międzynarodowej.

Są pierwsze pozwolenia na budowę gazociągu Rozwadów-Strachocina (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Nowy gazociąg o imponującej długości blisko 162 kilometrów przebiegnie przez 19 gmin województwa podkarpackiego. Inwestycja obejmie powiaty: stalowowolski, niżański, leżajski, łańcucki, przeworski, rzeszowski, brzozowski oraz sanocki. To największe od lat przedsięwzięcie gazowe w tej części kraju, które - jak podkreślają eksperci - ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Równolegle planowany jest również odcinek Wronów-Rozwadów o długości około 120 kilometrów, który połączy województwo lubelskie z podkarpackim, tworząc nowy, strategiczny szlak przesyłowy gazu.

Decyzje już zapadły

Na wniosek operatora spółki Gaz-System, wojewoda Teresa Kubas-Hul wydała już cztery decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz dwie decyzje o pozwoleniu na budowę. Obecnie wydane pozwolenia na Podkarpaciu obejmują odcinek o długości ponad 160 km, co oznacza, że projekt wchodzi w decydującą fazę realizacji.

Jak podkreśliła wojewoda, to jedna z kluczowych inwestycji infrastrukturalnych regionu. Realizacja tego projektu wzmocni krajowy system przesyłowy poprzez lepsze połączenie z Litwą, Słowacją i Ukrainą oraz umożliwi przesył gazu z powstającego terminala LNG w Zatoce Gdańskiej na południe kraju - zaznaczyła Teresa Kubas-Hul.

W ramach projektu powstaną kluczowe elementy uzbrojenia sieci, w tym zespoły zaporowo-upustowe w miejscowościach: Husów, Dylągówka, Łubno, Jabłonka, Zagóra, Nisko, Nowa Sarzyna i Żołynia. Przebudowany zostanie także węzeł gazowy w Głuchowie oraz rozbudowany istniejący obiekt w Strachocinie. Infrastruktura obejmie również drogi dojazdowe oraz nowe instalacje zasilające, co znacząco poprawi logistykę i bezpieczeństwo przesyłu gazu.

Kiedy ruszą prace?

Według harmonogramu Gaz-Systemu, rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na przełomie 2026 i 2027 roku, po zakończeniu procedur przetargowych i wyłonieniu wykonawców. Jeszcze w tym roku przeprowadzone zostaną prace przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie trasy, badania archeologiczne oraz sprawdzenie terenu przez saperów.