Dwie osoby zostały poszkodowane w pożarze bloku na osiedlu Jagiellońskim w wielkopolskim Kościanie. To dwóch mężczyzn w wieku 50 i 86 lat.

Zdjęcie z akcji gaśniczej / Dawid Kryś, PSP Kościan /

Jak przekazał RMF FM mł. kpt. Dawid Kryś z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie, pożar wybuchł w mieszkaniu na trzecim piętrze. Dwaj mężczyźni ewakuowali się z niego jeszcze przed przyjazdem służb.

Na miejscu udzielono im pomocy i przekazano zespołom ratownictwa medycznego, które przewiozły poszkodowanych do szpitala w Kościanie - wyjaśnił Kryś. Wiadomo, że obaj mają poparzenia.

Zdjęcie z miejsca pożaru / Dawid Kryś, PSP Kościan /

Z bloku ewakuowano w sumie 22 osoby. Z powodu silnego zadymienia część mieszkańców miała problemy z samodzielnym opuszczeniem budynku. Pomogli im strażacy.

Ogień został już ugaszony. Przyczynę pożaru wskaże biegły z zakresu pożarnictwa.

Ewakuowanymi osobami zajęły się miejskie służby.

