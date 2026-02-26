"Pan Bóg autorom tego tekstu powinien wybaczyć" - tak prezydent Karol Nawrocki skomentował okładkę tygodnika "Polityka" z wizerunkiem swojej żony oraz żony Szymona Hołowni. Wcześniej mocny wpis opublikował w sieci były marszałek Sejmu.

Okładka "Polityki" z Nawrocką i Hołownią

Pierwsza dama Marta Nawrocka i Urszula Brzezińska-Hołownia znalazły się na okładce tygodnika "Polityka" w kontekście wcześniejszych emerytur mundurowych.

W artykule czytamy, że "armia młodych pobierających do końca życia emerytury mundurowe rośnie szybciej niż tych, którzy mają nas bronić" i "każdego roku państwo wydaje na nie ponad 30 mld zł". Zarówno Nawrocka, jak i Brzezińska-Hołownia przeszły na wcześniejszą emeryturę przed 40.

Szymon Hołownia w ostrym wpisie na portalu X odniósł się do publikacji "Polityki" i napisał, że jego żona została zaatakowana i bezprawnie wykorzystano jej wizerunek.

Cytat "Wolne Media" w natarciu. Wczoraj zajęły się ujawnianiem moich chorób, dziś na afisz biorą moją żonę. Która po prawie 19. latach służby, w której dosłownie narażała życie, przy każdym dyżurze bojowym będąc pierwszym ogniwem obrony RP (a więc i bezczelnie handlujących dziś jej wizerunkiem dziennikarzy) - odeszła na wcześniejszą emeryturę. I z poczucia trwającego obowiązku wobec państwa - dołączyła do programu "Aktywnej rezerwy" - napisał Szymon Hołownia na portalu X.

Podkreślił, że żona nie jest osobą publiczną i nigdy nie pchała się na świecznik. "Jej jedyną winą jest to, że jest moją żoną. Do niej też nikt nie dzwonił, zapytać, czy może wykorzystać jej twarz, nazwisko, wizerunek. Marta Nawrocka też nie wybrała sobie tego losu. (...) Wstydźcie się, redakcjo 'Polityki'. Uleńko, przepraszam Cię, że przeze mnie musisz przechodzić przez takie rzeczy ze strony ludzi, za których życie i spokój byłaś gotowa płacić krwią" - czytamy.