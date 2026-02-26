Awaria wyciągu krzesełkowego na Kasprowym Wierchu. Jak informuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki, narciarze zwożeni byli w trybie awaryjnym do dolnej stacji wyciągu.

Wyciąg krzesełkowy z Kotła Goryczkowego. / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Na Kasprowym Wierchu doszło do awarii wyciągu krzesełkowego z Kotła Goryczkowego.

Awarii uległ silnik elektryczny ponad 50-letniej kolejki - dowiedział się nasz reporter.

Jak informuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki, narciarze zwożeni byli w tzw. trybie zastępczym do dolnej stacji wyciągu. Następnie zjechali nartostradą do Kuźnic.

Wyciąg był niemal pełen.

Na Kasprowy zostali wezwani również ratownicy TOPR, by w razie potrzeby ewakuować narciarzy z krzesełek, ta na szczęście okazała się niepotrzebna.

Nie wiadomo, jak szybko i kiedy silnik zostanie naprawiony. Z pewnością potrwa to kilka dni.