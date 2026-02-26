Awaria wyciągu krzesełkowego na Kasprowym Wierchu. Jak informuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki, narciarze zwożeni byli w trybie awaryjnym do dolnej stacji wyciągu.
- Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Na Kasprowym Wierchu doszło do awarii wyciągu krzesełkowego z Kotła Goryczkowego.
Awarii uległ silnik elektryczny ponad 50-letniej kolejki - dowiedział się nasz reporter.
Jak informuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki, narciarze zwożeni byli w tzw. trybie zastępczym do dolnej stacji wyciągu. Następnie zjechali nartostradą do Kuźnic.
Wyciąg był niemal pełen.
Na Kasprowy zostali wezwani również ratownicy TOPR, by w razie potrzeby ewakuować narciarzy z krzesełek, ta na szczęście okazała się niepotrzebna.
Nie wiadomo, jak szybko i kiedy silnik zostanie naprawiony. Z pewnością potrwa to kilka dni.