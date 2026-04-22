Na terenie kampusu Poczekajka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego powstanie nowy akademik, który zapewni miejsce ponad stu studentom. Inwestycja obejmuje nie tylko budowę domu studenckiego, ale także kompleksową rewitalizację całego kampusu. Koszt przedsięwzięcia to blisko 56 mln zł, z czego ponad 54,6 mln zł pochodzi z dofinansowania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

We wtorek na terenie kampusu przy ul. Konstantynów w Lublinie odbyło się symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego, które oficjalnie rozpoczęło inwestycję.

Jak poinformowała Monika Stojowska, zastępca rzecznika prasowego KUL, "prace powinny zakończyć się w 2027 roku".

Nowy akademik będzie składał się z 51 segmentów, z których każdy obejmie dwa pokoje jednoosobowe z aneksem kuchennym i węzłem sanitarnym. W budynku znajdą się także oddzielne pokoje do spotkań, do cichej pracy, sala kinowa oraz siłownia.

Akademik będzie miał siedem kondygnacji, w tym jedną podziemną.