Braun: To moja odpowiedzialność

Na nagraniu zamieszczonym na platformie X przez Obywateli RP można zobaczyć, jak po wszystkim kandydat przemówił do zebranych. Biorę wszystkich państwa na świadków, że pan Kacper jako mój asystent przybrany do czynności polskiego posła do Parlamentu Europejskiego na moją prośbę i moje wyraźne polecenie uczynił to, co uczynił. A zatem to moja odpowiedzialność - zwrócił się do uczestników wiecu Braun. Zapowiedział, że ukraińska flaga zostanie przekazana do najbliższego konsulatu tego państwa.

Podobne kroki zapowiadał w czerwcu ub.r., gdy wraz z grupą bliskich sobie osób, uczestniczył w ściągnięciu flagi ukraińskiej z krakowskiego kopca Kościuszki .

Europoseł, kandydat w zbliżających się wyborach na fotel prezydenta RP Grzegorz Braun (L) w drodze na debatę prezydencką "Super Expressu" / Rafał Guz / PAP

"Tacy ludzie nigdy nie powinni dojść do władzy"

Naczelnik gabinetu prezydenta Białej Podlaskiej i radny sejmiku lubelskiego Wojciech Sosnowski określił to zdarzenie skandalem. "Grzegorz Braun wraz ze swoimi wyznawcami napadli na Urząd Miasta Białej Podlaskiej i zerwali flagę Ukrainy z balkonu przy wykorzystaniu drabiny. Krzycząc przy tym, żeby ją spalić. Dziki tłum osób karmionych hejtem do innych i jawne podżeganie do nienawiści to wstyd! Tacy ludzie nigdy nie powinni dojść do władzy!" — stwierdził w mediach społecznościowych Sosnowski.

Ostatnia debata – kolejna kontrowersja

Grzegorz Braun znalazł się pod lupą prokuratury po swoim poniedziałkowym występie w debacie prezydenckiej "Super Expressu". Śledczy badają kwestię znieważenia Żydów i nawoływania do nienawiści, których miał dopuścić się kandydat na prezydenta.

Braun w kłopoty prawne popadał już wcześniej. W styczniu 2024 r., gdy był jeszcze posłem, Sejm uchylił mu immunitet.

W kwietniu - w śledztwie prowadzonym w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie polityk usłyszał zarzuty, dotyczące m.in. znieważenia na terenie Sejmu grupy osób na tle religijnym. W czerwcu zeszłego roku został wybrany na europosła i od tej pory chroni go immunitet PE.

Pod koniec października ub. roku szef MS, prokurator generalny Adam Bodnar przekazał do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wniosek o uchylenie immunitetu europosła Grzegorza Brauna, który podejrzany jest łącznie o popełnienie siedmiu przestępstw.