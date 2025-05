Kraków wprowadza wygodne połączenia dla mieszkańców i turystów. Od 1 maja, po zimowej przerwie, wraca linia rekreacyjna do Ojcowskiego Parku Narodowego, a także zmieniają się kursy na popularnej linii 734 do Lasku Wolskiego. Zmiany obejmują dodatkowe kursy, autobusy z przyczepami na rowery oraz informacje o pogodzie, które będą wpływać na częstotliwość kursów.

Zamek na wzgórzu w Ojcowskim Parku Narodowym - Pieskowa Skała, Maczuga Herkulesa / Shutterstock

Linia rekreacyjna do Ojcowa

Od 1 maja rusza linia rekreacyjna nr LR0, która zapewni komfortowy dojazd do Ojcowskiego Parku Narodowego. Kursy będą odbywać się w każdą sobotę, niedzielę oraz święta aż do końca września. Trasa obejmuje kluczowe punkty Krakowa, takie jak os. Podwawelskie, rondo Grunwaldzkie, al. Krasińskiego, ul. Mickiewicza, a także dotrze do Ojców, gdzie pasażerowie będą mogli podziwiać malownicze krajobrazy.

Kursowanie będzie odbywać się w godzinach 8:00-20:00 co 35 minut, a dla rowerzystów co drugi kurs będzie obsługiwany przez autobusy z przyczepami na rowery.

Zwiększenie częstotliwości kursów na linii 734

Z kolei linia 734, która obsługuje dojazd do ogrodu zoologicznego w Lasku Wolskim, będzie kursować częściej. W soboty i dni świąteczne autobusy będą kursować co 15 minut od godz. 9:30 do 18:30, a poza tymi godzinami co 40 minut.

W razie niekorzystnych prognoz pogody kursy będą odbywać się co 30 minut. Dodatkowe kursy będą uruchamiane w zależności od warunków atmosferycznych, a wszystkie aktualności o kursowaniu linii będą publikowane w każdy czwartek.