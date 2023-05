Prokuratura Regionalna w Lublinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi J., który odpowie za spowodowanie wycieku danych sędziów i prokuratorów z baz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w lutym 2020 r.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie / Jacek Bednarczyk / PAP

Jak poinformował PAP rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Lublinie Andrzej Jeżyński, Krzysztof J. został oskarżony o to, że 21 lutego 2020 r. w Warszawie udostępnił niepowołanym osobom hasła, dane osobowe, adresy poczty elektronicznej, numery telefonów oraz inne dane umożliwiające nieuprawniony dostęp do systemów informatycznych, w tym platformy szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Śledczy ustalili, że oskarżony dał nieograniczonej liczbie osób poprzez internet możliwość dostępu i skopiowania katalogu zawierającego pliki z danymi osobowymi funkcjonariuszy i pracowników wymiaru sprawiedliwości. Do udostępnienia danych - dodał prokurator - doszło podczas przenoszenia bazy danych, którą podejrzany prowadził w ramach umowy między KSSiP i spółką, w której był zatrudniony.

Prok. Jeżyński przekazał, że akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy. Natomiast wątek dotyczący nieautoryzowanych wejść do bazy danych, która znalazła się poza KSSiP - wskazał - został wyłączony do odrębnego śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie.

Jak podała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka, postępowanie toczy się w sprawie nielegalnego przetwarzania danych osobowych ponad 50 tys. sędziów, prokuratorów i pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz kierowania gróźb karalnych wobec ponad 2 tys. sędziów i prokuratorów z całej Polski.

Postępowanie - dodała - toczy się w sprawie, nikomu nie przedstawiono zarzutów.

O wycieku danych z KSSiP w Krakowie media informowały w kwietniu 2020 r. Do internetu wyciekły wówczas dane tysięcy sędziów i prokuratorów, które miała w swoich zasobach krakowska szkoła. W sieci pojawiły się prywatne adresy mailowe, adresy zamieszkania, numery telefonów, a także hasła logowania.

W związku z podejrzeniem spowodowania wycieku danych zatrzymany został Krzysztof J. Usłyszał zarzut udostępnienia innym osobom danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie informatycznym szkoły.