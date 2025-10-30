Co najmniej 39,5 mln złotych samorządowych dotacji na działalność edukacyjną szkół niepublicznych wyłudziła zorganizowana grupa przestępcza rozbita przez policjantów z wydziału do walki z korupcją komendy wojewódzkiej w Łodzi. Przy współpracy sześciu innych komend wojewódzkich w całym kraju zatrzymano 13 osób.

Zatrzymane to kobiety w wieku od 30 do 70 lat. Od 2016 do 2023 roku pełniły funkcje dyrektorów placówek edukacyjnych.

Według Prokuratury Regionalnej w Łodzi, podejrzane w celu osiągnięcia korzyści majątkowych poświadczały nieprawdę w dokumentach. Chodziło między innymi o liczbę słuchaczy i frekwencję w ich szkołach. Do tego podawały inne fałszywe dane, na podstawie których samorządy wypłacały nienależne dotacje.

Oprócz tego część zatrzymanych przyjmować miało łapówki w postaci premii.

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że osoby te mogły wyłudzić co najmniej 39,5 mln zł.

Na tym etapie podejrzane usłyszały w sumie 79 zarzutów, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem dotacji. Dodatkowo odpowiedzą za doprowadzenie jednostek samorządowych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzenie w błąd pracowników urzędów co do podstaw wypłaty dotacji.

Grozi im kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Orzeczono wobec nich dozory policyjne, poręczenia majątkowe i zakazano wyjeżdżać z kraju.

