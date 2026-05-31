Zniszczenia w rejonie Balcarzowic w powiecie strzeleckim na Opolszczyźnie to efekt wystąpienia trąby powietrznej - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wstępnie oszacowano też siłę zjawiska.

IMGW o trąbie powietrznej na Opolszczyźnie

Komunikat ws. sytuacji w Balcarzowicach został opublikowany przez IMGW w mediach społecznościowych.

"W sobotnie popołudnie w rejonie Balcarzowic w powiecie strzeleckim doszło do wystąpienia trąby powietrznej, która spowodowała znaczne szkody w zabudowie oraz drzewostanie. Charakter zniszczeń, obejmujący zerwane dachy, uszkodzenia budynków oraz lokalny, pasowy przebieg szkód, wskazuje na zjawisko o sile szacowanej wstępnie na IF1.5-IF2 w Międzynarodowej Skali Fujity" - wyjaśniono.



Skala Fujity ma 6 stopni. W przypadku F1 prędkość wiatru może dochodzić do 180 km/h, a przy F2 - do 253 km/h.

IMGW podkreśla, że zniszczenia odnotowane na Opolszczyźnie wskazują "na oddziaływanie silnego, rotującego prądu wstępującego związanego z burzą".

"Obraz jest postapokaliptyczny"

Kilkanaście minut grozy i heroiczna walka ochotników, strażaków zawodowych, policji, mieszkańców okolicznej miejscowości oraz przedstawicieli różnych NGO-sów. Akcja zabezpieczania mienia trwała do późnych godzin nocnych - tak o wczorajszych wydarzeniach w Balcarzowicach mówił burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom. Obraz jest postapokaliptyczny - dodał.

Straż pożarna informowała, że na terenie Balcarzowic zostało uszkodzonych 18 budynków. 11 z nich to budynki mieszkalne. Nikt nie został ranny.

15 sierpnia 2008 r. przez Balcarzowice i sąsiednie miejscowości przeszło największe tornado w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat na terenie Polski. Zniszczeniu lub uszkodzeniu uległo około 150 budynków.