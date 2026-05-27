31 maja na niebie widoczne będzie zjawisko, które od lat fascynuje zarówno astronomów, jak i miłośników nocnych obserwacji. Mowa o tzw. Niebieskim Księżycu - czy też Błękitnym Księżycu - czyli rzadkiej pełni, która nie ma nic wspólnego z kolorem, a z kalendarzem. To wydarzenie, które przyciąga uwagę nie tylko ze względu na swoją wyjątkowość, ale także na związane z nim tradycje i wierzenia.

/ Shutterstock

Najbliższa pełnia Księżyca nastąpi 31 maja, rozpoczynając się o godzinie 10:46 czasu polskiego.

Srebrny Glob znajdzie się wówczas w znaku Strzelca.

Dlaczego akurat ta pełnia naszego satelity nazywana jest Niebieskim Księżycem? O tym poniżej.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Czym jest Niebieski Księżyc?

Niebieski Księżyc - ang. Blue Moon - to określenie używane w astronomii i kulturze popularnej na opisanie drugiej pełni Księżyca, która występuje w jednym miesiącu kalendarzowym lub - według innej definicji - czwartej pełni w jednym sezonie astronomicznym. Zjawisko to jest niezwykle rzadkie, ponieważ cykl pełni Księżyca trwa około 29,5 dnia, a miesiąc kalendarzowy ma 30 lub 31 dni. W efekcie Niebieski Księżyc pojawia się średnio raz na dwa i pół roku.

"Niebieski" nie odnosi się do rzeczywistego koloru tarczy Księżyca. Tak naprawdę podczas tego zjawiska Księżyc świeci tak samo jak podczas każdej innej pełni. Wyjątkiem są sytuacje - jak podaje National Geographic - gdy w atmosferze znajdują się duże ilości pyłu lub dymu, np. po wybuchach wulkanów, co może nadać Księżycowi niebieskawy odcień, jednak są to przypadki bardzo rzadkie i niezwiązane bezpośrednio z samą pełnią.

Znaczenie symboliczne i kulturowe

Niebieski Księżyc od wieków budził zainteresowanie ludzi. W przeszłości był uważany za zwiastun niezwykłych wydarzeń lub zmian. Współcześnie zjawisko to jest przede wszystkim ciekawostką astronomiczną, która pozwala lepiej zrozumieć cykle księżycowe i ich wpływ na kalendarz. Dla naukowców to także okazja do prowadzenia obserwacji i popularyzowania wiedzy o astronomii.

W kulturze popularnej Niebieski Księżyc stał się symbolem rzadkości i wyjątkowości - stąd powiedzenie "once in a blue moon". W astrologii natomiast każda pełnia, w tym niebieska, przypisywana jest określonym znakom zodiaku. W 2026 roku Niebieski Księżyc przypada w znaku Strzelca.