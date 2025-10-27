15 Ukraińców oszukujących metodą "na pracownika banku" zatrzymali policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Łodzi. Poszkodowanych mogą być setki osób - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
Grupa jest aktywna co najmniej od połowy zeszłego roku. Jej członkowie dzwonią do ofiar i przekonują, że chcą zapobiec akcji przestępców, którzy chcą wyczyścić ich rachunki.
W czasie rozmowy stosują różnego rodzaju metody socjotechniczne, aby skłonić swoich rozmówców do przelania pieniędzy na podane przez sprawców numery kont.
Zyski oszustów były legalizowane za pośrednictwem tzw. słupów, a także lokowane w kryptowalutach.
Obywatele Ukrainy zostali zatrzymani na terenie województwa łódzkiego, mazowieckiego i pomorskiego. Byli rekrutowani do grupy z użyciem fałszywych ofert pracy zamieszczanych w mediach społecznościowych. Często uczestnikami procederu stawali się nieświadomie.
Policjanci ostrzegają, by dokładnie weryfikować internetowe oferty pracy, by nie stać się - jak to określają śledczy - "mułem finansowym".
Funkcjonariusze ustalili też, że zatrzymani mają związek z oszustwami na popularnych portalach sprzedażowych, wykorzystując fałszywe linki do płatności internetowej.
Sześciu z zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące. Przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia oszustw. Zabezpieczono kilkanaście tysięcy złotych.