15 Ukraińców oszukujących metodą "na pracownika banku" zatrzymali policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Łodzi. Poszkodowanych mogą być setki osób - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Zatrzymani 15 osób / Centralne Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, cbzc.policja.gov.pl/ /

Informacje lokalne i ogólnopolskie znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Grupa jest aktywna co najmniej od połowy zeszłego roku. Jej członkowie dzwonią do ofiar i przekonują, że chcą zapobiec akcji przestępców, którzy chcą wyczyścić ich rachunki.

W czasie rozmowy stosują różnego rodzaju metody socjotechniczne, aby skłonić swoich rozmówców do przelania pieniędzy na podane przez sprawców numery kont.

Zyski oszustów były legalizowane za pośrednictwem tzw. słupów, a także lokowane w kryptowalutach.

Zatrzymania w trzech województwach

Obywatele Ukrainy zostali zatrzymani na terenie województwa łódzkiego, mazowieckiego i pomorskiego. Byli rekrutowani do grupy z użyciem fałszywych ofert pracy zamieszczanych w mediach społecznościowych. Często uczestnikami procederu stawali się nieświadomie.

Policjanci ostrzegają, by dokładnie weryfikować internetowe oferty pracy, by nie stać się - jak to określają śledczy - "mułem finansowym".

Funkcjonariusze ustalili też, że zatrzymani mają związek z oszustwami na popularnych portalach sprzedażowych, wykorzystując fałszywe linki do płatności internetowej.

Sześciu z zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące. Przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia oszustw. Zabezpieczono kilkanaście tysięcy złotych.