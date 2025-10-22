FC Porto poinformowało o rozbiciu jednej z największych siatek nielegalnego handlu biletami, jakie kiedykolwiek ujawniono w świecie futbolu. Klub odzyskał setki miejsc na swoim stadionie Estádio do Dragão, które były wykorzystywane do nielegalnej odsprzedaży. Według szacunków, liderzy procederu zarabiali dziesiątki tysięcy euro na każdym meczu.

FC Porto rozbija jedną z największych siatek nielegalnego handlu biletami w piłce nożnej / Leszek Szymański / PAP

W Portugalii rozbito siatkę nielegalnego handlu biletami na mecze FC Porto.

Oszuści brali na celownik głównie turystów.

Jeden z nich, najprawdopodobniej przez pomyłkę, otrzymał np. karnet na cały sezon.

Jak działała siatka?

Główny organizator miał przekonywać dziesiątki osób do przekazania swoich danych osobowych, na podstawie których rejestrował ich jako członków klubu i kupował karnety na ich nazwiska - tłumaczy brytyjski The Guardian, który opisał sprawę. W ten sposób kontrolował dziesiątki miejsc na stadionie. W proceder zaangażowane były także firmy, które przetwarzały setki transakcji, służąc jako przykrywka dla nielegalnej działalności.

Głównym celem byli turyści - ceny biletów sięgały nawet 800 euro za sztukę. Klub odzyskał już setki miejsc, ale śledztwo trwa i liczba ta może wzrosnąć.

Fałszywe bilety i ostrzeżenia dla kibiców

Porto wykryło również sprzedaż fałszywych biletów po zawyżonych cenach. Klub apeluje do kibiców, by nie kupowali wejściówek z nieoficjalnych źródeł, bo w takich przypadkach nie może im pomóc.

Kulisy śledztwa

Do ujawnienia procederu doszło m.in. dzięki sytuacji po meczu otwarcia sezonu z Vitórią Guimarães, gdy duńscy turyści zapłacili po 200 euro za bilet na trybunę za bramką. Jeden z nich otrzymał bilet na imię i nazwisko kobiety, członka klubu, a drugi dostał karnet sezonowy w formie kodu QR, który teoretycznie mógłby umożliwić wejście na wszystkie mecze domowe.

Śledztwo prowadziła policja we współpracy z klubem. Wcześniej nielegalny handel biletami był powszechny, a w proceder zaangażowane były także grupy ultrasów, które otrzymywały od klubu tysiące biletów po zaniżonych cenach i odsprzedawały je z zyskiem.

Zmiany po wyborze nowego prezesa

Po objęciu funkcji prezesa przez André Villas-Boasa, klub odebrał przywileje ultrasom i wprowadził w pełni cyfrowy system sprzedaży biletów, premiujący lojalnych kibiców. Jednak handlarze szybko dostosowali się do nowych warunków, skupując miejsca w droższych sektorach i sprzedając je z dużym zyskiem, często poza oficjalnymi platformami.

Dobra gra drużyny i wyprzedawanie 50-tysięcznego stadionu z wyprzedzeniem sprawiało, że interes kwitł - pisze The Guardian.

Reakcja klubu i władz

Porto współpracuje z policją i jest stroną w toczącym się postępowaniu sądowym. Klub rozważa także dożywotnie wykluczenie członków zamieszanych w proceder.

Przedstawicielka portugalskiego stowarzyszenia kibiców APDA, Martha Gens, podkreśla, że w kraju, gdzie minimalna pensja nie przekracza 1000 euro, powinny istnieć prawne limity cen biletów. Przypomina też, że nielegalny handel biletami jest w Portugalii przestępstwem.