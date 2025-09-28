Na drodze krajowej nr 15 w miejscowości Kopce (Kujawsko-Pomorskie) doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia. Koło, które odpadło od ciężarówki, uderzyło w jadący z naprzeciwka samochód osobowy. To cud, że kierującej autem nic się nie stało. Policja apeluje o ostrożność i regularne kontrole pojazdów.

/ KPP w Mogilnie /

Do tego bardzo groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w piątek po godzinie 9:00 w miejscowości Kopce (Kujawsko-Pomorskie).

Ciężarówka jechała drogą krajową nr 15 w kierunku Poznania.

Nagle z lewej tylnej osi pojazdu odpadło koło, które z impetem uderzyło w przód nadjeżdżającego osobowego citroena. Za kierownicą osobówki siedziała 34-letnia kobieta.

Siła uderzenia była tak duża, że kierująca citroenem straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na pobocze i uderzyła w drzewo.

To cud, że mimo tak dramatycznych okoliczności, kobieta nie odniosła żadnych obrażeń.





Apel do kierowców: Sprawdzajcie mocowanie kół

Policja i służby drogowe podkreślają, jak ważne jest regularne sprawdzanie stanu technicznego pojazdów, szczególnie mocowania kół.

"Apelujemy do kierowców o regularne sprawdzanie mocowania kół w pojazdach. Zadbajmy o to szczególnie w nadchodzącym sezonie jesienno-zimowym, kiedy będziemy wymieniać opony letnie na zimowe. Po wizycie w serwisie sprawdźmy właściwe dokręcenie śrub, aby w przyszłości zapobiec podobnym sytuacjom" - podkreślają służby.