Podejrzane znalezisko przy drodze wojewódzkiej nr 815 w Antoniówce w powiecie lubartowskim (Lubelskie). W niedzielny poranek jeden z kierowców natrafił na balon, do którego przymocowany był pakunek z papierosami bez polskich znaków akcyzy. Sprawą zajmuje się lubelska policja.

Kolejny balon z nielegalnymi papierosami wylądował w Polsce / Shutterstock

Jak poinformował podkomisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji, do zdarzenia doszło po godzinie 3 nad ranem.

Kierowca przejeżdżający przez Antoniówkę (Lubelskie) zauważył balon, który spadł przy drodze wojewódzkiej nr 815. Do balonu przymocowany był zafoliowany pakunek.

W środku znajdowały się papierosy bez polskich znaków akcyzy.

Paczka została sprawdzona przez policjantów. Nie stanowi zagrożenia – przekazał funkcjonariusz.

Województwo lubelskie, gdzie doszło do zdarzenia, graniczy zarówno z Ukrainą, jak i Białorusią. Przebiega ona w dużej części wzdłuż rzeki Bug, która stanowi również zewnętrzną granicę Unii Europejskiej.

Policja nie ujawnia na razie szczegółów dotyczących pochodzenia balonu i osób mogących mieć związek z przemytem. Funkcjonariusze prowadzą czynności wyjaśniające w tej sprawie.







