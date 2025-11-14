Rodzinna tragedia w Chociwiu w powiecie łaskim w Łódzkiem. Ciała trzech osób znaleziono w samochodzie - ustaliła dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.

Ciała trzech osób znaleziono w samochodzie w powiecie łaskim w Łódzkiem / Shutterstock

Do dramatycznego zdarzenia doszło w czwartek przed godziną 18:00. Oficer dyżurny policji w Łasku otrzymał zgłoszenie o ciałach trzech osób znajdujących się w samochodzie na terenie jednej z posesji w Chociwiu (Łódzkie).

Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji.

Ofiary były ze sobą spokrewnione

Jak ustalili funkcjonariusze, ofiary to osoby w wieku 32, 55 i 56 lat. Wszystkie były ze sobą spokrewnione. Na razie nie ujawniono szczegółowych informacji na temat tożsamości zmarłych.



Wstępne ustalenia policji wskazują, że do tragedii nie przyczyniły się osoby trzecie.

Najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci jest zatrucie spalinami. Okoliczności tragedii są szczegółowo wyjaśniane przez prokuraturę.



Śledczy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i prowadzą czynności mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn śmierci.