Rodzinna tragedia w Chociwiu w powiecie łaskim w Łódzkiem. Ciała trzech osób znaleziono w samochodzie - ustaliła dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.

Do dramatycznego zdarzenia doszło w czwartek przed godziną 18:00. Oficer dyżurny policji w Łasku otrzymał zgłoszenie o ciałach trzech osób znajdujących się w samochodzie na terenie jednej z posesji w Chociwiu (Łódzkie).

Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji.

Ofiary były ze sobą spokrewnione

Jak ustalili funkcjonariusze, ofiary to osoby w wieku 32, 55 i 56 lat. Wszystkie były ze sobą spokrewnione. Na razie nie ujawniono szczegółowych informacji na temat tożsamości zmarłych.

Wstępne ustalenia policji wskazują, że do tragedii nie przyczyniły się osoby trzecie. 

Najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci jest zatrucie spalinami. Okoliczności tragedii są szczegółowo wyjaśniane przez prokuraturę.

Śledczy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i prowadzą czynności mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn śmierci. 

Nachodzą cię myśli samobójcze? Wydaje Ci się, że znajdujesz się w sytuacji bez wyjścia? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują telefonicznie lub on-line:
116 123 - kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych
116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 70 2222 - Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym