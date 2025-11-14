Konieczne są dodatkowe badania, które mają ustalić przyczyny śmierci dwóch noworodków z miejscowości w powiecie kłobuckim w woj. śląskim - informuje dziennikarz RMF FM Marcin Buczek. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura w Częstochowie. Wszczęto je po śmierci 23-latki. Właśnie w jej domu znaleziono ciała dzieci. Zarzuty w związku ze śmiercią kobiety usłyszały dwie osoby.

Ciała noworodków znalezione w Kłobucku, fot. zdjęcie ilustracyjne / PAP

Policja otrzymała zawiadomienie o śmierci 23-letniej kobiety na początku listopada.

Sekcja zwłok wykazała, że kobieta zmarła z powodu powikłań po porodzie.

W domu znaleziono ciało noworodka oraz szczątki innego dziecka, które najprawdopodobniej urodziło się wcześniej.

Zatrzymano dwie osoby: 27-letniego partnera zmarłej i jego 54-letnią matkę - od wczoraj są tymczasowo aresztowani.

Od opinii biegłych zależy, czy w sprawie pojawią się kolejne zarzuty i wobec kogo zostaną postawione.

Zarzucono narażenie kobiety na niebezpieczeństwo i nieumyślne spowodowanie jej śmierci. Chodzi o znacznie opóźnione wezwanie pogotowia oraz zatajenie przed ratownikami faktu porodu. Podejrzani złożyli wyjaśnienia, jednak nie przyznali się do winy.

Jak usłyszał dziś w częstochowskiej prokuraturze dziennikarz RMF FM Marcin Buczek, nadal nie wiadomo co spowodowało śmierć dzieci. To będą teraz ustalać biegli na podstawie dodatkowych badań. Od ich opinii zależy, czy i komu w tej sprawie ewentualnie będą stawiane inne zarzuty.