Od dzisiaj każda kontrola biletów w tramwajach i autobusach MPK Łódź będzie nagrywana. Nowe rozwiązanie ma pomóc w rozstrzyganiu sporów między pasażerami a kontrolerami oraz poprawić bezpieczeństwo i wizerunek przewoźnika.

Od 13 listopada kontrolerzy w autobusach i tramwajach będą nagrywać wszystkie kontrole biletów / Shutterstock

Od 13 listopada wszyscy kontrolerzy MPK Łódź zostaną wyposażeni w tzw. kamery nasobne, które będą rejestrować zarówno obraz, jak i dźwięk podczas każdej kontroli biletów - informuje "Dziennik Łódzki".

Urządzenia te, podobne do tych używanych przez policjantów, mają być włączane za każdym razem, gdy kontroler rozpoczyna sprawdzanie biletów.

Jak zapewnia przewoźnik, nagrania będą odtwarzane i wykorzystywane jedynie w sytuacjach spornych, na przykład gdy pasażer złoży skargę na przebieg kontroli lub na wniosek uprawnionych służb.



Wprowadzenie kamer ma rozwiązać problem sytuacji, w których dochodziło do konfliktów między pasażerami a kontrolerami, a brakowało świadków. Dotychczas w takich przypadkach często pozostawało jedynie "słowo przeciwko słowu". Czasami pomocny bywał monitoring zamontowany w pojazdach, jednak nie wszystkie tramwaje i autobusy są w niego wyposażone.

Nagrania z kontroli przechowywane przez trzy miesiące

Jak wyjaśnia w rozmowie z "Dziennikiem Łódzkim" rzecznik prasowy MPK Łódź Piotr Wasiak kamery w pojazdach nagrywają non-stop i ze względu na objętość danych nie można ich przechowywać dłużej.

W przypadku kamer noszonych przez kontrolerów nagrań będzie znacznie mniej, co pozwoli na ich przechowywanie przez trzy miesiące. Pasażerowie, wchodząc do pojazdu, automatycznie akceptują regulamin przewoźnika, co oznacza również zgodę na rejestrowanie przez monitoring oraz kamery kontrolerów.



Wprowadzenie kamer to nie jedyna nowość w łódzkiej komunikacji miejskiej. Od lipca tego roku kontrolerzy zatrudnieni na umowę o pracę muszą nosić jednolity strój - długie spodnie lub spódnice w kolorze granatowym, czarnym lub szarym, a także koszule lub koszulki z kołnierzykiem w kolorach niebieskim lub białym.

