Od czwartkowego wieczoru do niedzieli pasażerowie warszawskiego metra muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Na kluczowym odcinku linii M1 pociągi nie będą kursować – wszystko przez wymianę urządzeń sterowania ruchem i modernizację podstacji energetycznej. W tym czasie uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza, a na ulice wyjadą dodatkowe autobusy i tramwaje.

Od czwartku wieczorem pociągi na linii M1 będą kursować na skróconej trasie / Wojciech Olkusnik / East News

W czwartek wieczorem rozpocznie się wymiana urządzeń sterowania ruchem oraz podstacji energetycznej na linii metra M1.

Do niedzieli pociągi nie będą jeździły na trasie Wilanowska-Słodowiec.

Uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza.

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Utrudnienia na linii M1 – metro nie pojedzie przez cały weekend

Od czwartku, 13 listopada, od godziny 21:30 do końca kursowania w niedzielę, metro linii M1 nie będzie kursować na odcinku Wilanowska-Słodowiec.

Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, pociągi będą jeździć jedynie na dwóch skróconych trasach: Młociny-Słodowiec oraz Kabaty-Wilanowska. "W tym czasie na ulice wyjadą zastępcze autobusy i tramwaje, kursujące codziennie od godzin porannych do godziny 2.30 w nocy” - przekazał ZTM.

Komunikacja zastępcza – autobusy i tramwaje na trasie metra

W miejsce metra uruchomione zostaną autobusy linii ZM1, które będą kursowały w ciągu dnia co około 3 minuty (w niedziele co 4 minuty, wieczorami co 5-7,5 minuty) z przystanku Metro Wilanowska w alei Niepodległości, jadąc wzdłuż trasy linii M1 do pętli przy stacji Słodowiec.

Autobusy będą zatrzymywać się przy wszystkich kluczowych stacjach metra: Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie, Politechnika, Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, Plac Wilsona oraz Marymont.

Podobnie zaplanowano trasę tramwajów linii 61, które pojadą z pętli Wyścigi przez Puławską, Marszałkowską, Andersa, Mickiewicza, Słowackiego, Marymoncką i most Marii Skłodowskiej-Curie do pętli Winnica.

Dodatkowo, tramwaje linii 76 połączą Miasteczko Wilanów z centrum i dalej przez Marszałkowską, Andersa, Mickiewicza, Słowackiego i Marymoncką do pętli Tarchomin Kościelny.

„Autobusy ZM1 oraz tramwaje linii 61 będą kursowały także w noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę (14/15 oraz 15/16 listopada) do ok. godz. 2.30, czyli tak jak nocne kursy metra. Zawieszone zostanie kursowanie tramwajów linii 14” - poinformował ZTM.

Modernizacja i wsparcie dla pasażerów

W trakcie prac na stacjach Centrum, Świętokrzyska, Ratusz-Arsenał i Dworzec Gdański zostaną zamontowane nowoczesne urządzenia sterowania ruchem. Dodatkowo, na stacji Politechnika wymieniona zostanie rozdzielnica prądu stałego.

Na pasażerów czekać będą informatorzy ZTM, którzy pomogą w znalezieniu odpowiednich połączeń i udzielą wszelkich niezbędnych informacji. Będzie ich można spotkać w pobliżu nieczynnych stacji metra: Wilanowska, Słodowiec, Świętokrzyska, Centrum, Dworzec Gdański i Politechnika.



Zamknięcie Dworca Centralnego i zmiany w ruchu pociągów

W tym samym czasie nieczynny będzie również Dworzec Centralny, który pozostanie zamknięty aż do wtorku.

Pociągi dalekobieżne zatrzymują się na stacjach Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia, a część składów zostanie tymczasowo skierowana do stacji Warszawa Gdańska i Warszawa Główna.

Pasażerowie korzystający ze stacji Warszawa Gdańska powinni pamiętać o zmianach w kursowaniu metra i wcześniej zaplanować swoją podróż.

Weekendowe utrudnienia na linii metra M1 oraz zamknięcie Dworca Centralnego oznaczają poważne zmiany dla warszawskich pasażerów. Warto wcześniej sprawdzić rozkład jazdy komunikacji zastępczej i zaplanować alternatywne trasy.