12 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw mają wejść w życie zmiany dotyczące rozwodów - takie są założenia projektu, który został wczoraj przyjęty przez Radę Ministrów. Propozycja zakłada, że jeśli małżeństwo obopólnie zgadza się na rozstanie, to rozwód będzie mógł się odbyć wyłącznie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy umożliwiający rozwody pozasądowe.

Jeśli małżonkowie są zgodni i spełniają określone warunki, to r ozwód będzie możliwy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Procedura będzie dwuetapowa: najpierw złożenie pisemnych zapewnień, a po miesiącu - zgodnych oświadczeń o rozwodzie.

Kierownik urzędu stanu cywilnego będzie weryfikował spełnienie warunków i mógł odmówić rozwodu.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 12 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (projekt deregulacyjny), przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Projekt przewiduje wprowadzenie tzw. zgodnych rozwodów, czyli nowego sposobu rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód pozasądowy.

Jak mają wyglądać rozwody po nowemu?

Zgodnie z propozycją, rozwód będzie mógł się odbyć bez udziału sądu - wyłącznie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Warunkiem jest to, że małżonkowie są zgodni w sprawie rozwiązania małżeństwa; pozostają w związku małżeńskim co najmniej rok; nie mają wspólnych małoletnich dzieci; nastąpił między nimi zupełny i trwały rozkład pożycia; nie toczy się między nimi sprawa o rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa oraz oboje są obywatelami polskimi lub - w przypadku różnych obywatelstw - mają miejsce zamieszkania w Polsce.

Dwa etapy rozwodu

Według projektu procedura rozwodu pozasądowego będzie miała dwa etapy. W pierwszym, małżonkowie muszą wspólnie udać się do dowolnego urzędu stanu cywilnego; złożyć pisemne zapewnienia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, które potwierdzają spełnienie warunków rozwodu pozasądowego. Zapewnienia te są ważne przez 6 miesięcy.

W drugim etapie małżonkowie, po upływie co najmniej miesiąca od złożenia zapewnień, muszą ponownie wspólnie udać się do wybranego urzędu stanu cywilnego (niekoniecznie tego samego, co poprzednio) i złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia woli o rozwiązaniu małżeństwa oraz oświadczenia w tej sprawie.

Rozwód będzie ważny po złożeniu zgodnych oświadczeń małżonków i dołączeniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego do aktu małżeństwa tzw. wzmianki dodatkowej o jego rozwiązaniu.

Kierownik urzędu stanu cywilnego będzie weryfikował spełnienie warunków rozwodu pozasądowego i dokonania odpowiednich wpisów w rejestrze stanu cywilnego. Projekt zakłada jednak, że będzie mógł także odmówić rozwodu.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.