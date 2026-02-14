Czy na zachodnim wybrzeżu Anglii leży zapomniany grób jednego z najsłynniejszych wikingów – Ivara Bez Kości? Brytyjski archeolog Steve Dickinson przekonuje, że pod tajemniczym kopcem w Kumbrii może znajdować się monumentalny pochówek legendarnego wodza.
- Tożsamość pochowanego nie będzie łatwa do ustalenia, nawet jeśli grób zostanie odkryty.
W zachodniej części angielskiej hrabstwa Kumbria, nieopodal wybrzeża, znajduje się wzgórze, które od wieków budzi ciekawość badaczy. To właśnie tutaj - jak twierdzi archeolog Steve Dickinson - może spoczywać Ivar Bez Kości, legendarny dowódca wikingów, którzy w IX wieku siali postrach na brytyjskich wyspach.
Ivar, według nordyckiej sagi syn Ragnara Lodbroka, był założycielem dynastii wikingów w Dublinie i jedną z najbardziej tajemniczych postaci średniowiecznej Europy. Jego losy do dziś pozostają niejasne, a miejsce pochówku od setek lat jest przedmiotem spekulacji historyków i archeologów.
Dickinson, członek Europejskiego Stowarzyszenia Archeologów, od lat bada teksty i przekazy historyczne dotyczące Ivara. Podczas lektury islandzkich sag wielokrotnie napotykał nazwę "coningeshou", co w tłumaczeniu oznacza "kopiec króla" lub "królewskie wzgórze". To właśnie ten termin skłonił go do skierowania uwagi na imponujący kopiec ziemny w Kumbrii.
Naukowiec podejrzewa, że kopiec skrywa w swoim wnętrzu Ivara pochowanego w łodzi (tzw. pochówek łodziowy - red.).
Wzgórze, którego dokładna lokalizacja jest utrzymywana w tajemnicy, ma około 60 metrów średnicy i 6 metrów wysokości. Położone nieopodal morza, może skrywać nie tylko grób Ivara, ale także całą nekropolię związaną z jego rodziną i wojami. Wokół głównego wzgórza znajduje się bowiem aż 39 mniejszych kopców.
Dickinson już rozpoczął pierwsze badania terenu, korzystając z wykrywaczy metalu.
Udało nam się za pomocą wykrywaczy metalu znaleźć różne przedmioty, w tym, co ciekawe, bardzo duże nitonakrętki do statków oraz ołowiane ciężarki używane do ważenia znacznego skarbu srebra, który znaleziono w pobliżu - relacjonuje archeolog, cytowany przez BBC.
Planowane na ten rok skanowanie terenu ma szansę ujawnić, czy pod kopcem rzeczywiście znajduje się łódź i szczątki legendarnego wikinga.
Nawet jeśli archeolodzy natrafią na grób, nie będzie łatwo potwierdzić tożsamość pochowanej osoby. Z biegiem wieków mogły zaginąć wszelkie materialne dowody, a same szczątki mogą nie przetrwać próby czasu.
Postać Ivara owiana jest tajemnicą. W sagach i kronikach opisuje się go jako niepokonanego wodza, ale historycy spierają się nawet o jego przydomek. Zdaniem ekspertów ze Skandynawii "Bez Kości" nawiązuje do choroby genetycznej (osteogenesis imperfecta), która miała uniemożliwić mu normalne chodzenie lub na paraliż dolnej części ciała. Przytaczają oni wersy z nordyckich sag, gdzie mowa jest o tym, że wiking ten nie doświadczył "pożądania i miłości", co wskazywałoby na jego impotencję, spowodowaną chorobą.