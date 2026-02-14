Czy na zachodnim wybrzeżu Anglii leży zapomniany grób jednego z najsłynniejszych wikingów – Ivara Bez Kości? Brytyjski archeolog Steve Dickinson przekonuje, że pod tajemniczym kopcem w Kumbrii może znajdować się monumentalny pochówek legendarnego wodza.

Wzgórze w Kumbrii kryje tajemnicę wikingów. Czy to miejsce spoczynku Ivara Bez Kości? / Shutterstock

Brytyjski archeolog uważa, że w Kumbrii może znajdować się grób Ivara Bez Kości, legendarnego wodza wikingów.

Planowane są badania geofizyczne, które mogą potwierdzić obecność monumentalnego grobu.

Tożsamość pochowanego nie będzie łatwa do ustalenia, nawet jeśli grób zostanie odkryty.

W zachodniej części angielskiej hrabstwa Kumbria, nieopodal wybrzeża, znajduje się wzgórze, które od wieków budzi ciekawość badaczy. To właśnie tutaj - jak twierdzi archeolog Steve Dickinson - może spoczywać Ivar Bez Kości, legendarny dowódca wikingów, którzy w IX wieku siali postrach na brytyjskich wyspach.

Ivar, według nordyckiej sagi syn Ragnara Lodbroka, był założycielem dynastii wikingów w Dublinie i jedną z najbardziej tajemniczych postaci średniowiecznej Europy. Jego losy do dziś pozostają niejasne, a miejsce pochówku od setek lat jest przedmiotem spekulacji historyków i archeologów.

Dickinson, członek Europejskiego Stowarzyszenia Archeologów, od lat bada teksty i przekazy historyczne dotyczące Ivara. Podczas lektury islandzkich sag wielokrotnie napotykał nazwę "coningeshou", co w tłumaczeniu oznacza "kopiec króla" lub "królewskie wzgórze". To właśnie ten termin skłonił go do skierowania uwagi na imponujący kopiec ziemny w Kumbrii.

Naukowiec podejrzewa, że kopiec skrywa w swoim wnętrzu Ivara pochowanego w łodzi (tzw. pochówek łodziowy - red.).

Wzgórze, którego dokładna lokalizacja jest utrzymywana w tajemnicy, ma około 60 metrów średnicy i 6 metrów wysokości. Położone nieopodal morza, może skrywać nie tylko grób Ivara, ale także całą nekropolię związaną z jego rodziną i wojami. Wokół głównego wzgórza znajduje się bowiem aż 39 mniejszych kopców.

Dickinson już rozpoczął pierwsze badania terenu, korzystając z wykrywaczy metalu.

Udało nam się za pomocą wykrywaczy metalu znaleźć różne przedmioty, w tym, co ciekawe, bardzo duże nitonakrętki do statków oraz ołowiane ciężarki używane do ważenia znacznego skarbu srebra, który znaleziono w pobliżu - relacjonuje archeolog, cytowany przez BBC.

Planowane na ten rok skanowanie terenu ma szansę ujawnić, czy pod kopcem rzeczywiście znajduje się łódź i szczątki legendarnego wikinga.

Nawet jeśli archeolodzy natrafią na grób, nie będzie łatwo potwierdzić tożsamość pochowanej osoby. Z biegiem wieków mogły zaginąć wszelkie materialne dowody, a same szczątki mogą nie przetrwać próby czasu.

Kim był naprawdę Ivar Bez Kości?

Postać Ivara owiana jest tajemnicą. W sagach i kronikach opisuje się go jako niepokonanego wodza, ale historycy spierają się nawet o jego przydomek. Zdaniem ekspertów ze Skandynawii "Bez Kości" nawiązuje do choroby genetycznej (osteogenesis imperfecta), która miała uniemożliwić mu normalne chodzenie lub na paraliż dolnej części ciała. Przytaczają oni wersy z nordyckich sag, gdzie mowa jest o tym, że wiking ten nie doświadczył "pożądania i miłości", co wskazywałoby na jego impotencję, spowodowaną chorobą.