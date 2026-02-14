Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla pięciu południowych województw. Śnieżyce, marznący deszcz i gwałtowne spadki temperatury mogą sprawić, że najbliższe godziny będą wyjątkowo trudne zarówno dla mieszkańców, jak i kierowców.

Zobacz również:

Ostrzeżenia IMGW obejmują województwa: opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Synoptycy przewidują, że w tych regionach śnieg zacznie padać już w sobotnie popołudnie, a opady potrwają do niedzieli.

Najwcześniej śnieżyca dotrze do województwa opolskiego - tam alert obowiązuje od godziny 17:00 w sobotę do 8:00 w niedzielę. W śląskim ostrzeżenie zacznie obowiązywać godzinę później i potrwa do 11:00 w niedzielę. Mieszkańcy Małopolski i Świętokrzyskiego muszą być czujni od 19:00 w sobotę do 13:00 w niedzielę, natomiast na Podkarpaciu śnieg i trudne warunki utrzymają się od 21:00 w sobotę do 15:00 w niedzielę.

W tych regionach prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej nawet o 5-10 centymetrów, a miejscami nawet do 15 centymetrów. To oznacza nie tylko białą scenerię, ale przede wszystkim poważne utrudnienia na drogach i chodnikach.

Nie tylko śnieg - oblodzenie i marznący deszcz

IMGW ostrzega także przed oblodzeniem. Szczególnie niebezpiecznie będzie w części województwa dolnośląskiego (od 14:00 do 21:00 w sobotę) oraz w Małopolsce (do 8:00 w niedzielę). Tam, oprócz śniegu, spodziewane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem, które w połączeniu z gwałtownym spadkiem temperatury poniżej zera spowodują zamarzanie mokrych nawierzchni. Minimalna temperatura może spaść nawet do -6 st. C, a przy gruncie do -7 st. C.

GDDKiA apeluje o zachowanie ostrożności

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już teraz ostrzega przed trudnymi warunkami na drogach. W sobotnim komunikacie GDDKiA informuje, że opady śniegu występują obecnie na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

Dodatkowym utrudnieniem jest gęsta mgła, która ogranicza widoczność na Śląsku. Błoto pośniegowe utrudnia jazdę na trasach w województwie warmińsko-mazurskim (DK16 Zawada-Iława) oraz podlaskim (S61 Suwałki-Budzkisko). Lokalna śliskość występuje również na trasach DK16 Mrągowo-Ełk i Stanowo-Sambrowo, DK59 Giżycko-Mrągowo oraz DK63 Stanowo-Sambrowo.

GDDKiA apeluje do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drogach oraz unikanie gwałtownych manewrów. Zima nie wybacza błędów - wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do niebezpiecznej sytuacji.

Aktualna prognoza pogody. Sprawdź mapy

Deszcz

Śnieg 

Temperatura

Wiatr