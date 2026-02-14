Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla pięciu południowych województw. Śnieżyce, marznący deszcz i gwałtowne spadki temperatury mogą sprawić, że najbliższe godziny będą wyjątkowo trudne zarówno dla mieszkańców, jak i kierowców.

IMGW ostrzega przed śniegiem i oblodzeniem (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Ostrzeżenia IMGW obejmują województwa: opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Synoptycy przewidują, że w tych regionach śnieg zacznie padać już w sobotnie popołudnie, a opady potrwają do niedzieli.

Najwcześniej śnieżyca dotrze do województwa opolskiego - tam alert obowiązuje od godziny 17:00 w sobotę do 8:00 w niedzielę. W śląskim ostrzeżenie zacznie obowiązywać godzinę później i potrwa do 11:00 w niedzielę. Mieszkańcy Małopolski i Świętokrzyskiego muszą być czujni od 19:00 w sobotę do 13:00 w niedzielę, natomiast na Podkarpaciu śnieg i trudne warunki utrzymają się od 21:00 w sobotę do 15:00 w niedzielę.

W tych regionach prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej nawet o 5-10 centymetrów, a miejscami nawet do 15 centymetrów. To oznacza nie tylko białą scenerię, ale przede wszystkim poważne utrudnienia na drogach i chodnikach.