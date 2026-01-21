Policjanci z Bydgoszczy, przy wsparciu funkcjonariuszy z Łodzi, zatrzymali 29-letniego obywatela Turcji poszukiwanego czerwoną notą Interpolu oraz europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna był ścigany przez francuskie służby za udział w brutalnym napadzie rabunkowym, w którym zginął kierowca autokaru.

Międzynarodowy pościg zakończony w Łodzi

Na początku grudnia 2025 roku do bydgoskich funkcjonariuszy dotarła informacja o 29-letnim obywatelu Turcji, który był poszukiwany przez Interpol czerwoną notą oraz na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

Mężczyzna był poszukiwany przez francuskie organy ścigania w związku z poważnymi przestępstwami popełnionymi na terenie Francji.

Jak przekazał nadkom. Przemysław Słomski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, "mężczyzna był ścigany przez francuskie organy ścigania do sprawy zabójstwa, rozboju z użyciem broni palnej oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej we Francji".



Brutalny napad we Francji

Do przestępstwa, za które poszukiwano 29-latka, doszło 5 września 2024 roku w miejscowości Metz we Francji. Według ustaleń śledczych mężczyzna wraz z czterema innymi sprawcami, wykorzystując samochód ze skradzionymi tablicami rejestracyjnymi, dokonał napadu rabunkowego na autokar turystyczny.

W trakcie zdarzenia użyto broni palnej, w wyniku czego zginął kierowca autobusu.

Francuskie służby ustaliły, że podejrzany może przebywać w Polsce, a konkretnie w Bydgoszczy.

Trop prowadził do Łodzi

Policjanci z Bydgoszczy natychmiast rozpoczęli weryfikację i zbieranie informacji na temat miejsca pobytu poszukiwanego. Szybko ustalili, że 29-latek nie przebywa już w Bydgoszczy i stosuje daleko posunięte środki ostrożności.

Funkcjonariusze zdołali jednak ustalić, że mężczyzna ukrywa się w województwie łódzkim. "W poniedziałek rano bydgoscy policjanci udali się do Łodzi. Przy wsparciu łódzkich funkcjonariuszy namierzyli dokładne miejsce pobytu poszukiwanego. Zaskoczony mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie" – poinformował nadkom. Przemysław Słomski.



Trwa procedura przekazania zatrzymanego obywatela Turcji francuskim organom ścigania.