W warszawskim ogrodzie zoologicznym przyszedł na świat kanczyl jawajski, znany również jako myszojeleń - jedno z najmniejszych kopytnych na świecie. Imię dla nowo narodzonego zwierzęcia wybierze zwycięzca aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Młode zwierzę rozwija się prawidłowo i można je zobaczyć w Ptaszarni, a propozycje imion można zgłaszać w komentarzach.

Kanczyle to jedne z najmniejszych kopytnych na świecie, których populacja w naturze maleje przez wycinkę lasów pod plantacje palm olejowych.

Jak poinformowało warszawskie zoo w mediach społecznościowych, młody myszojeleń rozwija się prawidłowo. "Maluszek rośnie zdrowo i ma się świetnie, choć wielki raczej nie urośnie. Jest przepiękny i niezwykle uroczy, a spotkacie go w naszej Ptaszarni" - przekazali pracownicy ogrodu.

W ramach aukcji WOŚP będzie można wylicytować prawo do nadania imienia zwierzęciu. Ponieważ nie jest jeszcze znana płeć malucha, imię powinno pasować zarówno do samca, jak i samicy. Zoo zachęca do dzielenia się propozycjami w komentarzach, by zainspirować przyszłego zwycięzcę licytacji.

Kanczyle w stołecznym zoo

To już trzeci kanczyl urodzony w warszawskim zoo - poprzednie przyszły na świat w grudniu 2021 i sierpniu 2023 roku.

Myszojeleń, czyli kanczyl jawajski, mierzy około pół metra i waży do 2 kg. Jego kończyny są tak cienkie, jak ołówek. Zwierzę prowadzi skryty, nocny tryb życia, a jego dieta opiera się głównie na roślinach, choć czasem uzupełnia ją drobnymi bezkręgowcami.

Samce, mimo niewielkich rozmiarów, potrafią zaciekle bronić swojego terytorium, używając długich kłów i tupiąc kopytkami nawet siedem razy na sekundę.

W naturalnym środowisku, głównie na Filipinach, populacja kanczyli maleje z powodu wycinki lasów pod plantacje palm olejowych.