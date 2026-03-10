Politechnika Łódzka podpisała umowę o współpracy z międzynarodową firmą Amentum Clean Energy Limited, specjalizującą się w zaawansowanych technologiach dla sektora energetycznego. Porozumienie zakłada rozwój kierunków kształcenia związanych z energetyką jądrową, organizację płatnych praktyk zawodowych dla studentów oraz realizację wspólnych projektów badawczych.

Politechnika Łódzka nawiązuje współpracę z Amentum Clean Energy w zakresie energetyki jądrowej (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Energetyka jądrowa jest jednym z najważniejszych kierunków rozwoju nowoczesnej gospodarki i transformacji energetycznej. Współpraca z partnerem przemysłowym, takim jak Amentum, pozwoli nam jeszcze lepiej przygotować studentów i naukowców do wyzwań związanych z rozwojem tego sektora w Polsce - podkreślił rektor łódzkiej uczelni, prof. Krzysztof Jóźwik, który podpisał umowę wspólnie z Natalią Kunowską z Amentum.

W ramach partnerstwa studenci Politechniki Łódzkiej będą mogli odbywać płatne praktyki oraz uczestniczyć w wizytach studyjnych w instytucjach związanych z sektorem jądrowym. Rozwijane mają być także programy kształcenia w obszarze energetyki jądrowej oraz wspólne projekty badawcze.

Amentum, zatrudniająca ponad 53 tysiące pracowników w 80 krajach, realizuje projekty m.in. w zakresie budowy i modernizacji elektrowni jądrowych, rozwoju technologii SMR oraz gospodarki odpadami promieniotwórczymi.