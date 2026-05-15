Ponad 80 osób na kwotę blisko 1,4 mln złotych oszukali złodzieje z grupy, którą rozbili łódzcy funkcjonariusze. Przestępcy działali w całym kraju metodą "na garnki".

Przestępcy działali na terenie całego kraju, wyłudzając pieniądze głównie od osób starszych podczas pokazów sprzętu AGD i RTV.

W trakcie akcji 12 maja 2026 roku zatrzymano 8 osób w wieku od 32 do 54 lat.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która dokonywała oszustw metodą "na garnki". Złodzieje działali na terenie całego kraju.

Przestępcy wyłudzali pieniądze głównie od osób starszych podczas pokazów sprzętu RTV i AGD. Oszukali ponad 80 osób na blisko 1,4 mln złotych.

Od lipca 2024 roku w wielu miastach Polski oszuści w wynajmowanych lokalach prowadzili prezentacje, podczas których manipulowali uczestnikami, aby skłonić ich do zakupu oferowanego sprzętu.

Jak opisuje policja, grupa miała z góry przyjęty plan, który skierowany był głównie na osoby w podeszłym wieku. Sprawcy budowali klimat "superokazji", ponieważ zakupy łączyli z niby wygranymi nagrodami lub dodatkowymi zniżkami.

Metoda polegała przede wszystkim na oferowaniu produktów po cenie niezgodnej z wartością rynkową i jednoczesnym wywieraniu presji, sugerując, że oferta jest dostępna tylko przez krótki czas.

Funkcjonariusze na terenie kilku województw zatrzymali osiem osób w wieku od 32 do 54 lat, którzy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw przeciwko mieniu znacznej wartości oraz prania pieniędzy. Grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Sąd zastosował wobec czterech osób tymczasowy areszt. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.