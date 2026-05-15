Nowe święto w kalendarzu wojska. 15 maja obchodzimy po raz pierwszy Dzień Rodziny Wojskowej. To okazja, by docenić tych, którzy na co dzień wspierają żołnierzy - ich najbliższych. W całej Polsce w nadchodzących dniach organizowane będą pikniki, spotkania i rodzinne uroczystości, podczas których wojskowi i ich bliscy mogą spędzić czas razem, lepiej się poznać i po prostu - wspólnie świętować. Z tej okazji powstała także wyjątkowa piosenka - zobacz do niej teledysk! Mamy również niespodziankę.

Obchody Dnia Rodziny Wojskowej nie mają jednej, centralnej formuły. Każdy garnizon organizuje wydarzenia według własnych możliwości i tradycji

Rodzina - niewidzialny filar armii

Rodziny wojskowych - jak podkreślają przedstawiciele MON - są często niewidocznym, ale niezwykle ważnym filarem bezpieczeństwa państwa. To one wspierają żołnierzy w codziennych obowiązkach, znoszą trudy rozłąki podczas misji i ćwiczeń, a także budują pozytywny wizerunek armii w społeczeństwie.

Rodzina to źródło i fundament naszej siły, to podwaliny tożsamości, umacniania wartości patriotycznych i budowania coraz mocniejszej Armii Rzeczypospolitej Polskiej - mówi Magdalena Fabisiak, dyrektor Departamentu Wsparcia Rodzin Wojskowych.

I dodaje, że rodzina dla żołnierza i dla pracownika wojska na co dzień ponosi wiele trudów. To konieczność dostosowania się do zmian, przeniesień czy rozłąki, stres i obawa o bliskich. I z takiego myślenia zrodziła się właśnie inicjatywa utworzenia Dnia Rodziny Wojskowej - dodaje dyrektor Departamentu.

W całej Polsce - pikniki, koncerty, spotkania

Obchody Dnia Rodziny Wojskowej nie mają jednej, centralnej formuły. Każdy garnizon organizuje wydarzenia według własnych możliwości i tradycji. Będą to więc pikniki, koncerty, gry i zabawy dla dzieci oraz spotkania integracyjne.

W wielu miejscach można zobaczyć sprzęt wojskowy, porozmawiać z żołnierzami i dowiedzieć się więcej o codziennym życiu w armii.

Wsparcie dla rodzin i nowe inicjatywy

Dzień Rodziny Wojskowej to także moment, by przypomnieć o nowych programach wsparcia. Przy okazji tego dnia wdrożyliśmy pilotażowy program wsparcia rodzin wojskowych. Jest to taka resortowa oferta dla całych rodzin, w której mogą korzystać z wypoczynku, oferty kulturalnej i obiektów sportowych, z których wiemy, że rodziny bardzo chętnie korzystają - informuje Fabisiak.

W Sejmie trwają także prace nad ustawą o Karcie Rodziny Mundurowej, która ma jeszcze bardziej wzmocnić system wsparcia dla rodzin żołnierzy.

Dzień Rodziny Wojskowej to także promocja etosu służby i wartości, które są fundamentem polskiej armii.

Przede wszystkim jest to promocja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ale promocja też pokazanie takiego ducha etosu rodziny wojskowej, który w Siłach Zbrojnych jest bardzo ważny - podsumowuje Magdalena Fabisiak.

"Żołnierka" przebój na Dzień Rodziny Wojskowej

Z okazji pierwszych obchodów Dnia Rodziny Wojskowej powstał także wyjątkowy utwór muzyczny. Razem z Reprezentacyjnym Zespołem Artystycznym Wojska Polskiego, pod batutą płk Mariusza Dziubka, stworzono piosenkę "Żołnierka".

Autorskie słowa połączono z muzyką zaaranżowaną na bazie popularnej "Belgijki" - energetycznego tańca, który od lat cieszy się ogromną popularnością na rodzinnych i szkolnych imprezach.

Nowa wersja utworu nie tylko porywa do tańca, ale też wywołuje uśmiech i integruje uczestników święta, podkreślając radosny, rodzinny charakter tego dnia.