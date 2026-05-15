Sąd Okręgowy w Przemyślu skazał 13 osób w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT. Łącznie w całym śledztwie funkcjonariusze CBA zatrzymali 39 osób.

Śledztwo prowadziło Centralne Biuro Antykorupcyjne pod nadzorem Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie.

Akt oskarżenia obejmował zarzuty wobec 29 osób w śledztwie dotyczącym działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT.

Sąd Okręgowy w Przemyślu 30 kwietnia 2026 r. skazał 13 osób, w tym kierującego grupą przestępczą. Sprawę pozostałych oskarżonych wyłączył do odrębnego postępowania.

Członkowie grupy stworzyli mechanizm wyłudzania podatku VAT. Proceder polegał na pośrednictwie w fikcyjnym obrocie towarami poprzez wystawianie, refakturowanie i odsprzedaż faktur dokumentujących transakcje, które w rzeczywistości nigdy nie miały miejsca - podało CBA.

Przestępcy pozyskiwali od przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie całego kraju fikcyjne faktury zakupu i sprzedaży towarów, wystawiane również na rzecz podmiotów zagranicznych, które faktycznie nie istniały.

Prokuratora zarzuciła oskarżonym m.in. kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a także posługiwanie się fałszywymi fakturami o łącznej wartości blisko 100 mln zł w celu wyłudzenia podatku VAT w wysokości ponad 17 mln zł.