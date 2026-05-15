Zawieszony ruch na lotnisku w Helsinkach, ostrzeżenie dla ludności i poderwane lotnictwo wojskowe - tak wyglądał piątkowy poranek w Finlandii. Tamtejsze służby zostały postawione na nogi ze względu na zagrożenie dronowe.
W piątek rano pojawiły się informacje o dronie (bądź dronach) nad regionem Uusimaa na południu Finlandii. Mieszkańcom natychmiast zalecono pozostanie domach albo schronienie się w "możliwie najbardziej osłoniętym miejscu".
Ze względu na zagrożenie ze strony potencjalnych bezzałogowców, tymczasowo zawieszono ruch na lotnisku w Helsinkach, stolicy kraju.