19-latka zginęła na miejscu - to tragiczny bilans wypadku, do którego doszło o poranku na drodze pomiędzy miejscowościami Lichnowy a Pordenowo - niedaleko Malborka w Pomorskiem. Siedząca za kierownicą Seata na łuku wypadła z drogi i uderzyła w przydrożne drzewo.

Śmiertelny wypadek w powiecie malborskim, 15 maja 2026 / Komenda Powiatowa Policji w Malborku / Policja

Dzisiaj po godzinie 6:30 na drodze pomiędzy miejscowościami Lichnowy a Pordenowo w powiecie malborskim w województwie pomorskim doszło do tragicznego wypadku.



Jak poinformowała policja, 19-latka kierująca Seatem na łuku drogi prawdopodobnie straciła panowanie nad samochodem i uderzyła w przydrożne drzewo. Zginęła na miejscu.

"Czynności na miejscu zdarzenia wykonywane są pod nadzorem prokuratora. Na tę chwilę droga jest zablokowana. Apelujemy o ostrożność" - podali funkcjonariusze, publikując ku przestrodze zdjęcia z wypadku.

