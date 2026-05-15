Ćwiczenia ratownictwa lotniczego SAREX-26 w Wielkopolsce. Około 500 żołnierzy, strażaków i funkcjonariuszy różnych służb bierze udział w próbach, które w piątek odbywają się w kilku południowych powiatach województwa.

Ćwiczenia SAREX / Tomasz Wojtasik / PAP

Piątkowe manewry różnych służb zaplanowano w pow. ostrowskim, pleszewskim, kaliskim oraz Kaliszu.

Organizator ćwiczeń Łukasz Mowczan, szef Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Nocny Tropiciel poinformował, że w poszczególnych epizodach weźmie udział łącznie około 500 osób: żołnierzy, strażaków, ratowników medycznych, policjantów, członków pozarządowych organizacji poszukiwawczo-ratowniczych czy urzędników odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. Początek ćwiczeń zaplanowano na godz. 9.

Według scenariusza przestępcy przemycający narkotyki porzucą swój samochód w okolicach lotniska, z którego porwą samolot szykujący się do rutynowego lotu ze skoczkami spadochronowymi. W pewnym momencie dojdzie do awarii statku powietrznego, skoczkowie opuszczą samolot w trybie awaryjnym, a następnie maszyna wyląduje na polu. Część załogi będzie ranna, a przestępcy porwą wóz strażacki, który jako pierwszy przyjedzie na miejsce wypadku - opisał Mowczan.

W kolejnych epizodach policja będzie ścigać uciekających przestępców. W czasie pościgu dojdzie do karambolu w centrum Kalisza. Później ścigani kryminaliści zabarykadują się w jednym z budynków, gdzie będą przetrzymywać porwanych strażaków.

Główną częścią ćwiczenia jest ratownictwo lotnicze, natomiast staramy się je rozbudować tak, by każda służba znalazła w nich coś dla siebie. Tego typu scenariusze są realne - zaznaczył Mowczan.

W związku z ćwiczeniami może dojść do tymczasowego ograniczenia ruchu, np. zamknięcia ulic.